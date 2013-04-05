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۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۳۴

فرزانه خبر داد:

رشد 48 درصدی ورودی گردشگر به مازندران

رشد 48 درصدی ورودی گردشگر به مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد تسهیلات سفر مازندران گفت: ورودی گردشگر نوروزی به مازندران در سال 92 از رشد 48 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

سیف‌ الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در ستاد تسهیلات سفر مازندران اظهار داشت: آمار مسافران ورودی به مازندران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 48 درصد رشد داشته است.

وی افزود: در بخش گردشگران مقیم در مازندران با رشد 35 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بودیم.

دبیر ستاد تسهیلات سفر مازندران، تعداد مسافران مقیم در مازندران را 13 میلیون و 128 نفر در ایام نوروز اعلام کرد و گفت: آمار مسافران ورودی به مازندران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 48 درصد رشد داشته است.

فرزانه، ازرونق  گردشگری روستایی و نیز دریایی در مازندران خبر داد و به رشد 110 درصدی بازدید از مراکز فرهنگی، تاریخی و موزه‌های مازندران اشاره کرد و گفت: 22.5 میلیون نفر از اماکن تاریخی، موزه‌ها، بناهای تاریخی و تفریحی مازندران بازدید کردند.

وی در ادامه به استقبال حدود سه میلیون گردشگر از پارک جنگلی نور و استقبال دو میلیون نفری از پارک جنگلی میرزاکوچک‌ خان جنگلی آمل اشاره کرد و گفت: در بحث استفاده از پارک‌های جنگلی استان مازندران توسط گردشگران 45 درصد رشد مواجه بودیم.

مازندران در نوروز 92 میزبان 22 میلیون گردشگر داخلی و خارجی بوده است.

کد مطلب 2025896

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