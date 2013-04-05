رشد 48 درصدی ورودی گردشگر به مازندران

سیف‌ الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در ستاد تسهیلات سفر مازندران اظهار داشت: آمار مسافران ورودی به مازندران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 48 درصد رشد داشته است.

وی افزود: در بخش گردشگران مقیم در مازندران با رشد 35 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بودیم.

دبیر ستاد تسهیلات سفر مازندران، تعداد مسافران مقیم در مازندران را 13 میلیون و 128 نفر در ایام نوروز اعلام کرد و گفت: آمار مسافران ورودی به مازندران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 48 درصد رشد داشته است.

فرزانه، ازرونق گردشگری روستایی و نیز دریایی در مازندران خبر داد و به رشد 110 درصدی بازدید از مراکز فرهنگی، تاریخی و موزه‌های مازندران اشاره کرد و گفت: 22.5 میلیون نفر از اماکن تاریخی، موزه‌ها، بناهای تاریخی و تفریحی مازندران بازدید کردند.

وی در ادامه به استقبال حدود سه میلیون گردشگر از پارک جنگلی نور و استقبال دو میلیون نفری از پارک جنگلی میرزاکوچک‌ خان جنگلی آمل اشاره کرد و گفت: در بحث استفاده از پارک‌های جنگلی استان مازندران توسط گردشگران 45 درصد رشد مواجه بودیم.

مازندران در نوروز 92 میزبان 22 میلیون گردشگر داخلی و خارجی بوده است.