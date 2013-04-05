شکایت گازی ایران از اتحادیه اروپا/ هند از توسعه میدان نفتی بینالود کنار رفت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تحریم خرید نفت ایران، کشورهای عضو اتحادیه اروپا پاییز سال 2012 میلادی واردات گاز طبیعی و انواع محصولات گازی همچون مایعات و میعانات گازی از ایران را تحریم کردند.



در ادامه این تحریم‌های خصمانه غرب، نام شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران به عنوان متولی ساخت و بهره برداری از نخستین کارخانه تولید ال.ان.جی کشور هم در لیست سیاه تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت.



بر این اساس با گذشت چند ماه از اعمال این تحریم یک جانبه اتحادیه اروپا، شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران از اتحادیه اروپا به دنبال قرار دادن نام این شرکت گازی در لیست تحریم‌ها به یک دادگاه بین‌المللی شکایت کرده است.



شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران با انتشار گزارش کوتاهی درباره جزئیات این شکایت گازی از اتحادیه اروپا، اعلام کرده است: به دنبال تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام این شرکت در لیست تحریم، چندین مشاور و یک شرکت حقوقی بین‌المللی برای ارائه اسناد و مدارک معتبر استخدام شده است.



بر این اساس در نخستین جلسه این دادگاه بین‌المللی تمامی مدارک و اسناد معتبر مبنی بر فعالیت‌های شرکت مایع سازی گاز طبیعی به این دادگاه بین المللی ارائه شده است.



از سوی دیگر این دادگاه بین‌المللی هم با رویت مدارک و اسناد ارائه شده توسط شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران، خواستار دریافت اسناد اتحادیه اروپا درباره "علت تحریم شرکت ایران ال.ان.جی" شده است.



از این رو تاکنون اتحادیه اروپا هیچ گونه اسناد و مدارک معتبری مبنی بر دلایل تحریم شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران به این دادگاه بین‌المللی ارائه نکرده اند و کارشناسان خصوصی بین‌المللی پیش بینی می کنند به زودی شرکت ایران ال.ان.جی از لیست تحریم اتحادیه اروپا خارج شود.



پیش از این هدایت الله خادمی مدیرعامل شرکت حفاری شمال هم با اشاره به استخدام چند کارشناس، موسسه و وکلای بین‌المللی برای احقاق حق خود در قبال تحریم یک جانبه اتحادیه اروپا به مهر گفته بود: تاکنون تمامی مدارک و استعلامات مورد نیاز مبنی بر اینکه تمامی فعالیت‌های حفاری شمال مطابق با قوانین بین‌المللی بوده، ارسال شده است و بر این اساس از اتحادیه اروپا به دلیل تحریمی غیر منطقی شکایت می کنیم.



به گزارش مهر، هم اکنون پیشرفت اجرایی ساخت فاز اول این کارخانه تولید گاز مایع شده کشور به بیش از 60 درصد رسیده است و پیش بینی می شود در صورت تامین کامل منابع مالی، اولین محموله ال.ان.جی ایران تا پایان سال 1392 به بازارهای جهانی عرضه شود.



با بهره برداری کامل از فاز اول کارخانه ایران ال.ان.جی امکان تولید سالانه 10.5 میلیون تن ال.ان.جی فراهم می شود که در این صورت روزانه بیش از 20 میلیون دلار درآمد جدید نصیب اقتصاد ملی خواهد شد.



هند از توسعه میدان نفتی بینالود کنار رفت

پس از 13 سال وقت‌کشی شرکت دولتي نفت و گاز هند (ONGC) برای تصمیم گیری توسعه میدان نفتی بینالود، شرکت ملی نفت ایران از اجرای یک برنامه جدید برای توسعه این میدان دریایی در خلیج فارس توسط متخصصان داخلی خبر داده است.



بلوک فارسی حوزه‌ای هیدروکربنی در خلیج فارس شامل میدان نفتی بینالود و میدان گازی فرزاد B است که پس از کشف ذخایر هیدروکربنی در این منطقه، قرارداد توسعه این میدان با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت دولتی هند در سال 2002 میلادی امضا شد.



با وجود گذشت نزدیک به 13 سال از امضای این قرارداد، هنوز قرارداد نهایی برای توسعه این میدان نفت و گاز با کنسرسیوم شرکت‌های هندی امضا نشده است.



با این وجود مسئولان وزارت نفت با تاکید بر علاقه‌مندی شرکت‌های هندی برای حضور در این پروژه پنج میلیارد دلاری، تاکید کرده بودند: در حال حاضر مذاکرات فنی، مالی و قراردادی با این شرکتها در مراحل پایانی قرار دارد ضمن آنکه تاکنون مجوزهای دولتی لازم برای آغاز عملیات اجرایی میدان گازی فرزاد B در ایران صادر شده است.



در همین حال، موسسه اکونومیک تایمز سه سال قبل با انتشار گزارشی به نقل از مقامات دولت دهلی، اعلام کرده بود: کنسرسیوم سه شرکت هندی برای حضور در پروژه گازی ایران کاملا آزادی عمل دارد و به آنها پیشنهاد کردیم که مطابق موازین قانونی این پروژه را پیش برده و به منافع اقتصادی خود توجه کنند.



این در حالی است که با وجود انجام مذاکرات چندین ساله با شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم هندی، هنوز قرارداد طرح توسعه این میدان نفتی و گازی امضا نشده است.



بر اساس برنامه جامع توسعه تعریف شده، در فاز نخست امکان استخراج روزانه 1.1 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی از این میدان گازی با حفر هفت حلقه چاه دریایی وجود دارد.



در همین حال سایت شرکت ملی نفت ایران اسفند ماه 1391 با انتشار گزارشی، اعلام کرد: در حالی‌كه شركت دولتی نفت و گاز هند (ONGC) پس از انجام فعالیت‌های اكتشافی در میدان بینالود، تولیدی شدن این میدان نفتی را غیراقتصادی ارزیابی كرده، متخصصان شركت نفت فلات قاره ایران با همراهی پژوهشگران پارك علم و فناوری دانشگاه تهران، مطالعات گسترده‌ای را در این حوزه آغاز كردند كه نتایج اولیه این مطالعات نشان می دهد تولید نفت سنگین از میدان مشترك بینالود در آینده ای نه چندان دور محقق خواهد شد.



سید جلال موسوی با بیان اینکه برای بررسی سناریوهای مختلف برداشت از میدان نفتی بینالود، تفاهم نامه 6.8 میلیون یورویی بین شركت نفت فلات قاره و پارك علم و فناوری دانشگاه تهران به امضا رسیده است، گفت: هم اكنون روند پیشرفت طرح در مرحله پردازش اطلاعات لرزه ای قرار دارد.



رئیس پژوهش و توسعه شركت نفت فلات قاره اهمیت این میدان را به دلیل برخورداری از 3.5 میلیارد بشكه نفت سنگین درجا مورد اشاره قرار داد و افزود: اگر چه در مطالعات اولیه‌ای كه توسط شركت ONGC انجام شد، تولید از این میدان غیراقتصادی ارزیابی شده بود اما مطالعات و بررسی ها نشان می‌دهد با تغییر رویكردها، می‌توان به تولیدی كردن میدان دست یافت.



آغاز عرضه بنزین اروپایی در دومین کلانشهر



پس از افتتاح مجتمع RFCC به عنوان بزرگترین مجتمع بنزین سازی جهان و افزایش روزانه 8 میلیون لیتری تولید بنزین با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا توزیع و عرضه بنزین اروپایی در دومین کلانشهر کشور آغاز شد.



بر این اساس پس از آغاز توزیع بنزین اروپایی در تهران، عرضه و توزیع این فرآورده استراتژیک نفتی با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا در مشهد مقدس هم آغاز شده است.



شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با انتشار گزارشی، اعلام کرد: به منظور سوخت رساني مطلوب به مسافران نوروزي 6 باب جايگاه عرضه CNG و بنزين يورو 4 در استان خراسان رضوي راه اندازي شده است.



با بهره برداری از این 6 جایگاه جدید مجموع مجاري عرضه سوخت اين استان شرق کشور به 115 باب شامل 78 جایگاه تك منظوره و 37 جایگاه دو منظوره سوخت افزايش يافته ضمن آنکه تعداد کل نازل های سوخت رسانی خراسان رضوی به 617 دستگاه افزایش یافته است.



علیرضا ضیغمی پیشتر در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه ریزی برای توزیع گازوئیل با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا در هفت کلانشهر اصلی کشور، گفته بود: از اواسط دی ماه سالجاری توزیع گازوئیل کم گوگرد در جایگاه‌های سوخت استان تهران آغاز شده است.



معاون وزیر نفت با اعلام اینکه پس از تهران، شرایط برای عرضه گازوئیل کم گوگرد در سطح مشهد مقدس هم فراهم شده است، تصریح کرد: هدف از ارسال و توزیع گازوئیل یورو چهار در مشهد، تامین سوخت ناوگان حمل و نقل با اولویت اتوبوس‌های عمومی است.



در حال حاضر به طور متوسط روزانه حدود 12 میلیون لیتر گازوئیل با استاندارد یورو 4 و 5 اروپا در پالایشگاه نفت تندگویان تولید می‌شود از این رو عرضه گازوئیل در هشت کلانشهر تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، اراک، تبریز و بندرعباس در دستور کار قرار دارد.



کاهش وابستگی ایران به گاز ترکمنستان

پس از سه بار قطع و وصل گاز وارداتی از ترکمنستان در روزهای سرد زمستان، ایران با اجرای همزمان چندین پروژه جدید ضمن برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی به گاز وارداتی از ترکمنستان، به دوره گروکشی گازی این کشور همسایه پایان می دهد.



خبر قطع صادرات گاز ترکمنستان در هفته پایانی آبان ماه سال 1391 و همزمان با سرمای پاییزی، به بهانه اختلاف در زمینه نحوه واریز بهای گاز و وصل مجدد قطرهچکانی آن موضوع تازهای نیست و تقریبا به روندی تکراری و قابل پیش بینی تبدیل شده است. به طوری‌که ترکمنستان برای سومین بار متوالی در 5 سال گذشته شیرهای صادرات گاز طبیعی به ایران را در روزهای سرد بسته است.



بر این اساس پس از گروکشی این کشور همسایه در سرمای بی سابقه زمستان 86 و بستن شیرهای صادرات گاز به بهانه افزایش قیمت، مسئولان متوجه شدند بر این دیوار نباید تکیه کنند و از همان سال بود که برنامهریزیها برای توسعه زیرساختهای انتقال گاز به شهرهای شمال و شمالشرق کشور و کاهش وابستگی به گاز ترکمنستان کلید خورد.



البته که آن قطع گاز وارداتی در چنان روزهای سردی، دردسرهای زیادی را برای بسیاری از استانهای شمالی کشور ایجاد کرد ولی موجب شد ساختار شاخهای خطوط لوله انتقال گاز به چرخهای تبدیل شود تا با ایجاد ارتباط بین تمامی خط لولههای گاز، در صورت کم شدن فشار گاز در یک بخش، امکان جبران از سایر مسیرها وجود داشته باشد.



به این منظور از یکسو ساخت خط لوله شمال – شمال شرق برای انتقال گاز عسلویه از پارچین تا سرخس رقم خورد و از سوی دیگر مسیرهای کوتاه و محلی برای اتصال این خط لوله 56 اینچی به خطوط کم فشارتر شهرهای شمالی تعریف شد. به گونهای که با راهاندازی خط لوله شمال و شمالشرق حدود 60 میلیون مترمکعب به ظرفیت انتقال گاز کشور افزوده و زیرساختهای گازرسانی به استانهای شمال و شمالشرق پایدار شد.



به دنبال این تجربه تلخ، ایران و ترکمنستان در بهار و تابستان سال 87 مذاکرات گستردهای را در خصوص قرارداد صادرات گاز انجام دادند که درنهایت منجر به افزایش حجم صادرات و نیز افزایش قیمت گاز وارداتی شد.



باوجود آن همه مذاکره و عقد تفاهمنامه های برادری، باز هم تركمنستان در زمستان سال گذشته همانند چهار سال پیش از آن، بدون اطلاع قبلي ابتدا اقدام به كاهش شديد صادرات گاز خود به ايران در اوج سرما كرد و در نهایت به دلايل آنچه فني نامیده شد، صادرات گاز خود را به ايران تا حد قابل ملاحظه اي ـ نزديك به صفر ـ كاهش داد.



این درحالی بود که در همان زمان حجم تجارت خارجي ايران و تركمنستان سالانه حدود چهار ميليارد دلار بود كه از اين ميزان 3.4 ميليارد دلار شامل حجم گازي میشد كه ايران از اين كشور مي خرید. بنابراین روشن است كه اهميت فروش گاز به ايران براي اين كشور چقدر بوده و اين پول چه نقش مهمي در درآمد سالانه اين كشور ايفا ميكرد.



بنابراین در شرایطی که تركمنستان در بحران سال 86 به صراحت عدم اجابت درخواست خود براي افزايش قيمت گاز به ايران را علت قطع صادرات اعلام كرد و سرانجام نيز تا زماني كه قيمت گاز خود را به حدود 2 برابر افزايش نداد، راضي به برقراري مجدد صادراتش نشد.



برای بار دوم باز هم آنان به خاطر افزايش قيمت بيشتر و در اوج سرما و در حالي كه ميدانستند در آن سرما ايران با كمبود و مضيقه در تامين گاز خانگي، صنايع و نيروگاه ها روبه روست، دست به اين اقدام زدند تا به خيال خود در مذاكرات قيمتي احتمالي دست بالا داشته باشند.



اردیبهشت سال گذشته جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از ادامه داشتن بررسی ها برای جریمه گازی ترکمنستان توسط ایران گفت و توضیح داد: اگر مشکل این کاهش صادرات گاز طبیعی ترکمنستان به ایران فنی و عملیاتی باشد، این مساله در قرارداد بین دو کشور تعریف شده و اگر دلیل کاهش صادرات مشکلات غیر فنی و غیر عملیاتی باشد هم مطابق با مفاد قراردادی عمل می کنیم.



ترکمنستان که زخم خورده کاهش چشمگیر گاز در زمستان سال گذشته و بی نتیجه ماندن نمایش هایش مبنی بر مشکلات فنی و و غیره بود، این بار نیز با صراحت اختلاف بر سر واریز گازبها را بهانه قطع صادرات گاز در روزهای پایانی آبان قرار داد و دوباره شیرهای صادرات گاز را بر روی استانهای شمالی کشورمان بست.



به گونهای که رستم قاسمی وزیر نفت نیز علت اصلی توقف واردات گاز طبیعی از ترکمنستان را اختلاف دو طرف بر سر خرید گاز طبیعی دانست و گفت: در حال حاضر مذاکرات بین دو کشور در حال انجام است و پیشبینی می شود در صورت توافق نهایی، واردات گاز طبیعی از این کشور همسایه از سر گرفته شود.



البته این بار وزیر نفت با دست پر از تدابیر اندیشیده شده برای تامین گاز زمستانی مشترکان مختلف به ویژه در استان های شمالی کشور گفت و یادآوری کرد: بهره وری از خطوط لوله جدید انتقال گاز در استانهای شمال و شمال شرق کشور همچون خط لوله شمال و شمال شرق و قطعه نهایی خط لوله سوم سراسری، پایداری شبکه گاز در استانهای حاشی های دریای خزر و استانهای شمال و شمال شرق کشور را افزایش قابل توجهی داده است.



به دنبال سفر وزیر نفت به عشق آباد، دو کشور درباره امکان صدور گاز ترکمنستان به ایران از سه نقطه مرزی مذاکره کردند که بر اساس آن توافق‌های جدیدی در این زمینه حاصل شد. به طوری‌که در دور نخست مذاکرات، مبادلات انرژی دو کشور، افزایش صادرات گاز ترکمنستان به ایران و همچنین سایر موضوعات از جمله تامین ادوات و تجهیزات حوزه نفت و گاز و تواناییهای کشورمان در خصوص ساخت کالاهای نفتی مورد مذاکره قرار گرفت.



همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات گازی تهران- عشق آباد، شرکت ملی گاز هم دست از تمهیدات بیشتر برای کاهش وابستگی و افزایش خودکفایی از واردات گاز طبیعی از ترکمنستان برنداشت و تعریف و اجرای مسیرهای جدیدی برای انتقال گاز فازهای پارس جنوبی به استانهای شمال و شمالشرق و تقویت شبکه گاز در این مناطق مورد تاکید قرار گرفت.



تا آنجا که جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ضمن اشاره به اینکه در دو سال گذشته خط لوله شمال و شمالشرق کشور از تهران تا سرخس به طور کامل راه اندازی شد، یادآوری کرد: آبان ماه سالجاری و در آستانه فصل سرما قطعه نهایی خط لوله سوم سراسری از لوشان تا رشت همراه با سه تاسیسات جدید تقویت فشار گاز در مسیر این خط لوله 48 اینچی گاز راه اندازی شد. بنابراین، در مجموع ظرفیت انتقال روزانه گاز طبیعی از جنوب به استانهای شمال و شمالشرق کشور 110 میلیون مترمکعب افزایش یافت.



انتقال مستقیم گازهای پارس جنوبی به شمالشرق ایران، خودکفایی از واردات برای تامین گاز 6 استان شمالی، ایجاد کریدوری جدید برای سوآپ و ترانزیت گاز به بازارهای شرق آسیا و اروپا، افزایش پایداری شبکه ملی گاز و امکان افزایش سهم ایران در تجارت جهانی گاز از مهمترین مزیتهای اقتصادی پروژه 1.2 میلیارد دلاری خط لوله شمال شمالشرق بود.



این معاون وزیر نفت همچنین از تعریف یک مسیر جدید برای انتقال و افزایش پایداری گاز در استانهای حاشیه دریای خزر خبر داد و افزود: هم اکنون عملیات اجرایی خط لوله گاز کیاسر به دامغان آغاز شده است. خط لوله 42 اینچی کیاسر – دامغان منجر به انتقال گاز از استان سمنان به مازنداران میشود که هم اکنون بخشی از ساخت این خط لوله 160 کیلومتری انتقال گاز آغاز شده است.



قطع صادرات گاز طبیعی ترکمنستان به ایران در پاییز امسال درحالی انجام گرفت که از ابتدای سالجاری تاکنون سه میلیون مشترک جدید به جمع مصرف کنندگان گاز در کشور افزوده و پنج نیروگاه جدید برق و 10 هزار واحد جدید صنعتی هم به شبکه گاز متصل شده بودند.



برنامه‌‌های صنعت برق در سال حماسه اقتصادی



محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره مهمترین دستاوردهای صنعت برق در سال 91، با اشاره به راه اندازی رسمی بورس برق و انرژی در کشور، گفت: همچنین سال گذشته با وجود افزایش تحریم‌های بین‌المللی ظرفیت تولید برق ایران به 70 هزار مگاوات افزایش یافت.



معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه در حال حاضر ایران جز 14 کشور بزرگ تولید کننده برق در جهان است، تصریح کرد: در شرایط فعلی راندمان نيروگاههاي برق کشور حدود 1.5 درصد بالاتر از متوسط استاندارد جهاني بوده و پيش بيني مي شود تا پایان سالجاری راندمان نيروگاه‌ها به بيش از 40 درصد افزايش يابد.



این مقام مسئول با یادآوری این موضوع که هم اکنون ایران در بين 6 كشور نيروگاه ساز بزرگ جهان قرار گرفته است، اظهار داشت: افزايش طول خطوط انتقال 230 و 400 كيلوولت به حدود 49 هزار كيلومتر و افزايش طول خطوط 132، 66 و 63 كيلوولت به بيش از 68 هزار كيلومتر مدار از دیگر دستاوردهای صنعت برق در سال 91 است.



وی با تاکید بر اینکه هم اكنون بيش از 28 ميليون مشترك در كشور از خدمات برق و انرژی پاک برخوردار هستند، بیان کردآمارهای رسمی نشان می دهد که به طور متوسط سالانه تعداد مشترکان 5.5 درصد رشد دارد.



بهزاد با بیان اینکه سال گذشته میزان صادرات و تجارت برق ایران رشدی حدود 33 درصدی را تجربه کرده است، گفت: همچنین سال گذشته ‌12 نیروگاه به ظرفیت 9700 کیلووات ساعت توسط بخش خصوصی ساخت، نصب و در مدار بهره برداری قرار گرفت.



معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه تا پایان فعالیت دولت دهم نزدیک به 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در کشور راه اندازی خواهد شد، افزود: تاکنون 25 نیروگاه با ظرفیت معادل 14 هزار و 312 مگاوات ساعت مجوز ساخت گرفته‌ که هزینه مورد نیاز برای ظرفیت سازی تولید برق سه برابر هزینه صرفه جویی است



به گفته این مقام مسئول به عبارت دیگر اگر تولید هر کیلووات ساعت یک هزار دلار هزینه داشته باشد با صرف 300 دلار می توان همین مقدار انرژی را صرفه جویی کرد.



معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در تشریح مهمترین اهداف صنعت برق در سال 92، توضیح داد: واگذاری 80 درصد ظرفیت نیروگاه‌های دولتی، واگذاری شرکت‌های توزیع، احداث 6 هزار مگاوات واحد بخار برای تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و احداث و بهره برداری 15 هزار و 300 مگاوات نیروگاه جدید از جمله برنامه‌های صنعت برق در سالجاری است.



وی با اشاره به برنامه ریزی برای احداث سه هزار مگاوات تولید همزمان برق و حرارت در سال 92، تصریح کرد: افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا سه درصد کل ظرفیت نیروگاهی و بهره برداری از اولین نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای کشور با ظرفیت یکهزار مگاوات و توسعه شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع متناسب با ظرفیت‌های منصوبه از دیگر برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق است.



افزایش بدهی نفتی شل انگلیس به ایران



با گذشت بیش از یکسال از ممنوعیت فروش نفت ایران به شرکت انگلیسی – هلندی شل، این غول نفت جهان از زیان چهار میلیون دلاری به دلیل عدم خرید طلای سیاه از ایران خبر داده است.



رستم قاسمی وزیر نفت فروردین ماه سال گذشته در گفتگو با مهر با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران فروش نفت به شرکت شل را متوقف کرده است، میزان طلب نفتی ایران از این شرکت انگلیسی – هلندی را حدود یک میلیارد دلار اعلام کرده بود.



با گذشت یکسال از این اظهار نظر، رویترز با انتشار گزارشی از افزایش بدهی های نفتی شرکت شل به ایران تا شقف دو میلیارد و 336میلیون دلار خبر داده است.



با این وجود مسئولان شرکت انگلیسی شل تاکید کرده اند که همزمان با آغاز تحریم های خصمانه غرب علیه صنعت نفت ایران تمامی معملات و مراودات تجاری نفت و گاز خود با ایران را متوقف کرده اند.



از سوی دیگر با وجود توقف مرواردات نفتی شل با شرکت ملی نفت ایران اما در یکسال گذشته تاکنون حجم بدهی های نفتی این غول صنعت نفت اروپا و جهان با ایران حدود 2.3 برابر افزایش یافته است به عبارت دیگر بدهی نفتی این شرکت به ایران از یک میلیارد به بیش از 2.3 میلیارد دلار افزایش یافته است.



در همین حال رستم قاسمی وزیر نفت فروردین ماه سال گذشته درباره حجم بدهی یک میلیارد دلاری نفتی شل به ایران، تاکید کرده بو: این شرکت انگلیسی در تلاش است هر چه سریع تر بدهی نفتی خود را به ایران پرداخت کند.



شرکت انگلیسی- هلندی شل یکی از بزرگترین خریداران نفت خام ایران است به طوری که تا پیش از افزایش تحریم‌ها به طور متوسط روزانه بین 150 تا 200 هزار بشکه نفت ایران به این شرکت چند ملیتی فروخته شده است.



اولویت‌های وزارت نیرو برای خلق حماسه اقتصادی



مجید نامجو با اشاره به نامگذاری سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" گفت: یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی، واگذاری شرکت‌های توزیع نیروی برق، انتقال آب از دریاهای شمال و جنوب، تأمین و تنوع بخشی منابع مالی و توجه به مسکن مهر و پروژه های مهر ماندگار از جمله اولویت های کاری وزارت نیرو در سال جدید است.



وزیر نیرو با تاکید بر اینکه این وزارتخانه با آغاز عملیات اجرایی بلندترین سد بتونی جهان، گام بلندی برای خلق حماسه اقتصادی برداشت در نخستین نشست شورای هماهنگی مدیران ارشد وزارت نیرو در سال 92 که در جوار حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد، بر لزوم خدمت رسانی بیشتر و جلب رضایت مردم در زمینه آب و برق تاکید کرد.



نامجو بیان داشت: شعار "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" باید در برنامه های کاریمان لحاظ شود و از آن در جهت خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم استفاده کنیم. وی برخی از فعالیت های وزارت نیرو را در خصوص حماسه سیاسی، جلب رضایت مردم در زمینه آب و برق در تمام زمینه ها و نیز ایجاد نشاط در بین پیمانکاران و سرمایه گذاران عنوان کرد و با بیان اینکه در زمینه حماسه اقتصادی، نگاه ها به سمت وزارت نیرو است، گفت: خوشبختانه در این زمینه با آغاز عملیات اجرایی بلندترین سد بتونی جهان آغاز خوبی داشتیم.



وی تأمین آب و برق مردم را تمام سعادت دنیا و آخرت کارکنان وزارت نیرو دانست و یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی، واگذاری شرکت‌های توزیع نیروی برق، انتقال آب از دریاهای شمال و جنوب، عملیاتی شدن پروژه های آبیاری و زهکشی سراسری، کمک به تدوین بودجه سال 92، کمک به تدوین نقشه راه دولت یازدهم و کمک به تدوین عملکرد دولت دهم، پیگیری طرح ها و لوایح مهم، تأمین و تنوع بخشی منابع مالی و توجه به مسکن مهر و پروژه های مهر ماندگار را از جمله اولویت های کاری وزارت نیرو در سال جدید برای تحقق شعار "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" عنوان کرد.



آغاز ساخت بلندترین سد بتنی جهان در غیاب چینی‌ها

ساخت سد بختیاری بعنوان بلندترین سد بتنی جهان با ارتفاع 325 متر، هزینه اجرایی 17 هزار میلیارد ریال و مجموع هزینه 35 هزار میلیارد ریال با احتساب تعدیل و سایر هزینه‌های جانبی از قبیل تملک زمین‌ها و بیمه از امروز در استان لرستان آغاز شد و مطابق برنامه‌ریزی‌ها، قرار است که طی مدت 112 ماه احداث شود.



هدف از ساخت این سد، نصب 1500 مگاوات ظرفیت نیروگاه برقابی است که امکان تولید سالانه سه هزار گیگاوات ساعت برق، کنترل سالانه پنج میلیارد مترمکعب آب در حوزه رودخانه دز و بختیاری را فراهم می سازد.



جلوگیری از ورود رسوب‌های رودخانه بختیاری به مخزن سد دز و افزایش عمر مفید آن سد، همچنین ایجاد یک مخزن مطمئن آب برای سه نیروگاه جریانی حد فاصل سد بختیاری و سد دز بر روی رودخانه دز که در آن طرح ها نیز در مجموع 930 مگاوات ظرفیت برقابی نصب خواهد شد، از جمله اهداف اجرای این سد است.





سد بختیاری به عنوان بلندترین سد بتنی دو قوسی جهان در 80 کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد و در میان ارتفاعات سر به فلک کشیده زاگرس در مجاورت ایستگاه تنگ پنج راه آهن سراسری (هشتمین ایستگاه حدفاصل درود - اندیمشک) ساخته می شود.



جبران کسری سوخت با تولید بنزین در پتروشیمی‌ها

عبدالحسین بیات در تشریح عملکرد صنعت پتروشیمی در سال 1391، گفت: سال گذشته با تولید بنزین و گازوئیل در مجتمع‌های پتروشیمی کسری این دو فرآورده استراتژیک نفتی به طور کامل در کشور جبران شد.



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه در کنار تولید بنزین و گازوئیل در سال 91 کود اوره مورد نیاز صنایع کشاورزی به طور کامل تامین شده است، تصریح کرد: سال گذشته چندین طرح عظیم پتروشیمیایی همچون مجتمع پتروشیمی اروند، فازهای اول خطّ انتقال اتیلن غرب، پتروشیمی کاویان و طرح مجتمع پلیمر کرمانشاه به طور رسمی در مدار بهره بردایر قرار گرفت.



معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای افتتاح چندین طرح جدید پتروشیمی در سال 1392، بیان کرد: سال گذشته ظرفیت تولید در صنایع پایین دستی و تکمیلی پتروشیمی هم با رشد قابل توجه ای همراه بود به طوری که در مجموع بیش از چهار میلیون تن محصولات پلیمری و پتروشیمیایی تحویل صنایع تکمیلی همچون پلاستیک، لاستیک و پلیمرهای مهندسی قرار گرفت.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه با تامین نیاز صنایع تکمیلی داخلی مازاد محصولات پتروشیمی به بازارهای جهانی صادر شده است، تبیین کرد: افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمرها در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، حذف خام فروشی منابع نفت و گاز، کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، توسعه اشتغال پایدار، ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت ملی بوده است.

