به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه دولت نهم و یکی از چهرههایی که نامزدی خود را برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است، عصر چهارشنبه 14 فروردینماه برای دیدن نخستین فیلم انیمیشن ایرانی که شانس اکران عمومی داشته است به سینما آزادی رفت. وی که به دعوت عوامل تولید فیلم "تهران 1500" به سینما رفته بود در حرکتی نمادین و برای حمایت از اقتصاد سینما برای تماشای فیلم بلیت هم خرید.
متکی درباره دلیل انتخاب فیلم انیمیشن "تهران 1500" برای تماشا در ایام نوروز به خبرنگار مهر گفت: این مطلب چند ویژگی دارد یکی اینکه نخستین انیمیشن بلند ساخت ایران است که از فرصت اکران عمومی برخوردار شده و دوم اینکه لیست عوامل 250 نفره را در خود جای داده است؛ حرکتی قابل توجه که به ندرت در کشور رخ میدهد.
وی افزود: ساخت، اکران و استقبال از این فیلم اثبات کرد که اگر هدف مشخص باشد و مدیریت درست باشد، میتوان حتی در ابعاد بزرگ و گسترده نیز کار گروهی انجام داد. به اعتقاد من این گروه باید تجربههای خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا آن جمله کلیشهای و باورنشدنی که میگوید "ما نمیتوانیم کار جمعی انجام دهیم" به کنار رود و فراموش شود.
منوچهر متکی با اشاره به توانمندیهای موجود در عرصه ساخت انیمیشن در ایران گفت: پیشتر، زمانی که انیمیشنهای خارجی را تماشا میکردیم، افسوس میخوردیم که چرا ایران نمیتواند چنین آثاری را بسازد اما در چند سال اخیر شاهد بودیم که انیمیشنهای زیبای ایرانی در تلویزیون پخش میشود و اکنون نیز یکی از آنها روی پرده سینماهاست. این میتواند نمادی برای پایان دوران حسرتها باشد که به امید خدا در همه عرصهها محقق شود.
پای حمایت از یک فیلم در میان باشد، باید بلیت سینما خرید
وزیر سابق امور خارجه کشورمان که برای دیدن این فیلم بلیت برای خود و همراهانش خریداری کرده بود درباره دلیل این کارش توضیح داد: این فقط یک اتفاق عادی بود. وقتی شما میخواهید از یک نویسنده حمایت کنید، کتاب او را میخرید. وقتی هم پای حمایت از یک فیلم در میان باشد، باید بلیت سینما را خرید.
وی ادامه داد: از سوی دیگر من ابتدا باید خودم میدیدم انیمیشن "تهران 1500" چه ویژگیهای بصری و محتوایی دارد، بعد نظرم را میگفتم. این که از دفتر کارم یک نامه برای کارگردان میفرستادم و مینوشتم:"خسته نباشید!"، حرکت ملموسی نیست. من از پیش دیده بودم که کدام سینماها این فیلم را اکران کردهاند. شاید کمتر فرصت شود که به سینما بروم اما این به آن معنا نیست که از آنچه در این عرصه میگذرد، مطلع نباشم.
این چهره سیاسی که نامزدی خود را برای انتخابات یازدهمین دوره ریاستجمهوری اعلام کرده است با بیان اینکه حمایت از سینما تنها خرید بلیت فیلم نیست، گفت: حمایت از سینما فقط تهیه بلیت نیست. آنچه از سوی مردم باید رعایت شود، خودداری از خریداری نسخههای کپی آثار است که متاسفانه سازندگان فیلم را دچار مشکل میکند و آنچه از مسوولان انتظار میرود، گسترش تعداد سینماهای دیگر شهرهاست.
وزیر سابق امور خارجه با اشاره به نیازمندیهای سینما در عرصه سالنسازی بیان کرد: اکنون سینمای ایران حداقل به هزار سالن دیگر در کشور نیاز دارد. این واقعا تاسفبرانگیز است که در قرن 21، صدها شهر در ایران حتی یک سالن سینمای 50 نفره هم نداشته باشند و همان سالنهای موجود هم توان پرداخت قبض برق و گاز را نداشته باشند و یکی پس از دیگری ورشکست و تعطیل شوند و مردم این مناطق حسرت دیدن فیلمهای روز بر پرده سینما را داشته باشند.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر با افزایش تعداد سالنها، وقتی تهیهکننده و فیلمساز بدانند که فیلمشان در سالنهای بیشتری شانس اکران دارد، برای اجرای کارهای بهتر انگیزه بیشتری پیدا میکنند.
منوچهر متکی در پاسخ به اینکه تیم تولید "تهران 1500" پیش از این تاکید کرده بودند که ظرفیت شوخی با سیاسیون در عرصه سینما وجود ندارد و حال به عنوان یکی از چهرههای سیاسی تا چه اندازه این ظرفیت را در افراد سیاسی میبینید؟ گفت: در "تهران 1500" شاهد بودیم که سازندگان این فیلم احتمالا به اجبار از هیچ چهره سیاسی اسم نبردهاند. یعنی آنها را از آینده ایران حذف کردند. این یک ضعف بسیار بزرگ و البته قابل درک است. اگر هنرمند طنزپرداز یا گروهی بخواهند با من شوخی کنند، مشکلی از این بابت ندارم.
آستانه تحمل چهرههای سیاسی کاسته شده است
وی در ادامه افزود: متاسفانه در چند سال اخیر که هیچ مجله فکاهی سیاسی پرتیراژی در کشور منتشر نمیشود از آستانه تحمل برخی چهرهها و مقامات سیاسی به شدت کاسته شده و این اصلا اتفاق خوبی نیست.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: سیاستمداری که تحمل طنز را نداشته باشد، اصلا سیاستمدار نیست و بهتر است چنین افراد بیظرفیتی وارد عرصه سیاست نشوند و به کاری مشغول شوند که فاقد جنبههای عمومی باشد.
متکی در پایان تاکید کرد: کسی که وارد حوزه عمومی میشود باید بداند که مطبوعات کارتون او را خواهند کشید، دربارهاش طنز خواهند نوشت و از عکسهایش فتوکاتور استخراج خواهد شد و در فیلمها و انیمیشنها او را زیر قلم طنز میکشند. یک سیاستمدار با جنبه، نه تنها باید ظرفیت این مسائل را داشته باشد بلکه اگر زیرک باشد در این طنزها، نقد کارهای خود را میبیند و سعی در اصلاح آن خواهد داشت.
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