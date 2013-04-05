رسوایی مالی وزیر سابق بودجه فرانسه؛ چالشی جدی برای اولاند نامحبوب

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلفرد گروسر" از تحلیلگران آلمانی که دهه هاست درباره مناسبات بین فرانسه-آلمان تحقیق می کند در گفتگو با روزنامه "تاگس اشپیگل" به مسئله پرونده فساد مالی وزیر سابق بودجه فرانسه " ژروم کائوزاک" و عواقب آن برای دولت "فرانسوا اولاند" پرداخته و در پاسخ به این پرسش که رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده است که هیچ اطلاعی از اعتبار و حسابهای خارجی کائوزاک نداشته است و آیا این توضیح مردم را متقاعد می کند اظهار داشت: خیر، در فرانسه افراد زیادی وجود دارند که پول و حسابهای بانکی در خارج دارند، اما آنها بر خلاف وزیر بودجه سابق کشورشان هرگز به دنبال راهی برای فرار مالیاتی نبوده اند.

وی در ادامه حسابهای مخفی "کائوزاک" در خارج از کشور را یک فاجعه ارزیابی کرده و درباره عواقب سیاسی چنین جریانی برای اولاند گفت: رئیس حزب راست گرای افراطی فرانسه "مارین لوپن" در چنین شرایطی با شعار "همه فاسد هستند" از این جریانات سود می برد.

این کارشناس آلمانی در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که نفوذ و اعتبار اولاند با توجه به این اتفاق زیر سوال قرار گرفته است. اعتبار نخست وزیر و تمام دولت فرانسه زیر سوال قرار گرفته است. البته نه تا این حد که اولاند کناره گیری کند. اما اعتماد فرانسویها به رئیس جمهوری خود در سایه این پرونده فساد باز هم کاهش پیدا کرده است.

وی در بخش پایانی این گفتگو در پاسخ به این پرسش که آیا اولاند می تواند ورق را به نفع خود برگرداند گفت: هنوز خیلی چیزها می تواند تغییر کند.اولاند باید به درگیر کردن خود به بسیاری از مسائل که اهمیت ناچیزی دارند پایان دهد و به جای آن ارتباط بیشتر بین سیاست داخلی فرانسه و سیاست اروپایی را در پیش گیرد.

"گروسر" افزود: اولاند باید اروپا را به عنوان یک گزینه برای طراحی سیاستهای خود و نه به عنوان یک رویداد اجباری مد نظر قرار دهد.

لازم به ذکر است که رسوایی مالیاتی وزیر بودجه سابق و مستعفی دولت فرانسو اولاند سبب شده است تا آبروی حزب سوسیالیست در معرض آسیبی جدی قرار گیرد. افشای وجود حساب مخفی ششصد هزار یورویی کائوزاک در سوئیس و همچنین وجود یک حساب مخفی دیگر وی در سنگاپور باعث حملات راستگرایان فرانسه و مخالفان حزب سوسیالیست به دولت اولاند شده است. این رسوایی در یکی از بدترین و سخت ترین برهه های زمانی ممکن برای اولاند و هم حزبی هایش رخ داده است.