فاطمه عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید در حوزه‌های علمیه اظهار کرد: تربیت طلبه امروز نیازمند نگاهی فراتر از آموزش‌های کلاسیک است و در کنار دانش تخصصی، باید مهارت تحلیل، گفت‌وگو، پژوهش و حضور مؤثر در جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: یکی از رویکردهای مهم در برنامه‌های آموزشی، ایجاد ارتباط میان مطالب درسی و مسائل عینی جامعه است تا طلبه بتواند آموخته‌های خود را در مواجهه با موضوعات واقعی به کار گیرد و صرفاً دریافت‌کننده اطلاعات نباشد.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (سلام‌الله‌علیها) ساری با بیان اینکه پژوهش حوزوی باید از نیازهای جامعه فاصله نگیرد، عنوان کرد: مسئله‌یابی و شناخت دغدغه‌های روز می‌تواند جهت فعالیت‌های پژوهشی طلاب را تغییر دهد و آثار علمی را به سمت تولید پاسخ برای مسائل مورد نیاز جامعه هدایت کند.

عزیزی برگزاری نشست‌های تخصصی و علمی، آموزش مهارت‌های پژوهشی و فراهم کردن فرصت برای طرح ایده‌های جدید را در تقویت این رویکرد مؤثر دانست و گفت: طلبه باید یاد بگیرد یک مسئله را به‌درستی شناسایی، تحلیل و برای آن راه‌حل علمی ارائه کند.

وی در ادامه به اهمیت ایجاد ارتباط مناسب با طلاب جدیدالورود اشاره کرد و گفت: نخستین تجربه طلبه از حضور در حوزه می‌تواند در شکل‌گیری نگرش او نسبت به این مسیر تأثیرگذار باشد؛ بنابراین لازم است فضای مدرسه به گونه‌ای باشد که طلبه جدید احساس بیگانگی نکند.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (سلام‌الله‌علیها) ساری ادامه داد: آشنایی با استادان و مدیران، ارتباط با طلاب باسابقه و حضور در برنامه‌های فرهنگی و جمعی، به شکل‌گیری ارتباط عاطفی و معرفتی طلبه با محیط حوزه کمک می‌کند.

صدای طلاب را بشنویم

وی با تأکید بر اهمیت شنیده شدن صدای طلاب گفت: طلبه زمانی می‌تواند با محیط آموزشی و تربیتی خود ارتباط عمیق برقرار کند که احساس کند دیدگاه‌ها، پرسش‌ها و دغدغه‌های او مورد توجه قرار می‌گیرد.

عزیزی همچنین فناوری را یکی از واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر زندگی نسل جدید دانست و اظهار کرد: نمی‌توان آموزش امروز را بدون توجه به فضای دیجیتال طراحی کرد، اما استفاده از فناوری نباید به حذف ارتباط انسانی و تعامل مستقیم استاد و طلبه منجر شود.

وی دسترسی سریع‌تر به منابع علمی، بهره‌گیری از ظرفیت آموزش مجازی و ارتقای توانمندی طلاب در حوزه رسانه و فناوری را از فرصت‌های این عرصه برشمرد و افزود: مهم‌تر از در اختیار داشتن ابزار، برخورداری از قدرت تشخیص و استفاده صحیح از آن است.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (سلام‌الله‌علیها) ساری با اشاره به ضرورت توجه طلاب به ابعاد مختلف زندگی خود گفت: تحصیل موفق زمانی شکل می‌گیرد که طلبه میان درس، تهذیب، فعالیت اجتماعی و مهارت‌های فردی توازن ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: مطالعه منظم، ارتباط مستمر با استادان، داشتن برنامه مشخص، حفظ نشاط و توجه به سلامت روان می‌تواند مسیر تحصیل را برای طلبه پویاتر و اثربخش‌تر کند.

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نسل زد گفت: نسل امروز در فضایی متفاوت از گذشته رشد کرده است و دسترسی گسترده به اطلاعات باعث شده جوانان با پرسش‌ها و دیدگاه‌های متنوعی وارد محیط‌های آموزشی شوند.

وی افزود: انتظار این نسل برای دریافت پاسخ روشن و منطقی نباید به عنوان نقطه ضعف تلقی شود؛ بلکه می‌توان از این روحیه پرسشگری برای ایجاد فرصت‌های جدید آموزشی و تربیتی استفاده کرد.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (سلام‌الله‌علیها) ساری گفت: در ارتباط با نسل جدید، روش‌های یک‌طرفه و صرفاً انتقال‌دهنده محتوا کارآمدی گذشته را ندارد و باید سهم بیشتری برای گفت‌وگو، مشارکت و استدلال در فرایند تربیت در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه دغدغه‌های جوان امروز با موضوعات مختلف اجتماعی و فردی گره خورده است، اظهار کرد: موضوعاتی مانند هویت، خانواده، آینده، روابط اجتماعی، حضور در شبکه‌های اجتماعی و جایگاه زن در جامعه از جمله مسائلی هستند که باید در فرآیند آموزشی و تربیتی مورد توجه قرار گیرند.

عزیزی تأکید کرد: اگر آموزه‌های دینی در ارتباط با مسائل واقعی زندگی تبیین شوند، امکان برقراری ارتباط مؤثرتر میان معارف دینی و ذهن نسل جدید فراهم خواهد شد.

وی افزود: استفاده از شیوه‌های خلاقانه آموزشی و ایجاد فرصت برای مشارکت طلاب، به معنای فاصله گرفتن از اصول نیست؛ بلکه می‌توان با حفظ مبانی، روش‌های انتقال و تبیین مفاهیم را متناسب با شرایط مخاطب تغییر داد.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (سلام‌الله‌علیها) ساری در پایان گفت: رسالت حوزه، تربیت نسلی است که هم به ریشه‌های فکری و دینی خود متصل باشد و هم بتواند مسائل زمانه را بشناسد و درباره آنها سخن بگوید؛ از این رو آینده حوزه در گرو جمع میان عمق علمی، هویت دینی و توان پاسخگویی به نیازهای جامعه است.