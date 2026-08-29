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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۰

سزارین در استان زنجان به ۵۴ درصد رسیده است؛ ضرورت افزایش زایمان طبیعی

سزارین در استان زنجان به ۵۴ درصد رسیده است؛ ضرورت افزایش زایمان طبیعی

زنجان- معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه ۵۴درصد زایمان‌های استان به روش سزارین انجام می‌شود،گفت:براساس قانون جوانی جمعیت، موظف به کاهش هر سال پنج درصد از میزان سزارین هستیم.

محمدرضا صایینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت حفظ جان مادر و نوزاد اظهار کرد: جان انسان از لحظه‌ای که حیات در وجود او شکل می‌گیرد، دارای ارزش است و بر اساس موازین شرعی، قانونی و عرفی، هیچ فردی حق سلب این حیات را ندارد.

وی افزود: سقط جنین تنها در شرایط خاص پزشکی و در مواردی که ادامه بارداری سلامت و جان مادر را با خطر جدی مواجه کند، در چارچوب قانون و با طی فرآیندهای مشخص امکان‌پذیر است و این موضوع نیز نیازمند بررسی‌های پزشکی و صدور مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌صلاح است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ادامه داد: در نظام سلامت نیز مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی آمادگی دارند خدمات مشاوره‌ای لازم را به مادران ارائه کنند و بسیاری از نگرانی‌هایی که در دوران بارداری برای مادر یا خانواده ایجاد می‌شود، از طریق مشاوره و آگاهی‌بخشی قابل مدیریت است.

مشاوره می‌تواند از تصمیم‌های پرخطر جلوگیری کند

صایینی با تأکید بر نقش مشاوره در حفظ سلامت مادر و جنین گفت: یکی از مسائلی که در این حوزه اهمیت زیادی دارد، ارائه مشاوره‌های مناسب به مادران و خانواده‌هاست؛ چراکه گاهی نگرانی‌ها، ترس‌ها و برداشت‌های نادرست موجب می‌شود خانواده نسبت به ادامه بارداری دچار تردید شود.

وی تصریح کرد: مراکز خدمات جامع سلامت در سراسر استان، چه در مناطق شهری و چه روستایی، امکانات لازم برای ارائه مشاوره به مادران را دارند و تلاش می‌شود مادر با آگاهی و آرامش بیشتری دوران بارداری خود را طی کند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: نظام سلامت به هیچ عنوان از اقدامات خارج از چارچوب قانون حمایت نمی‌کند و سقط جنین غیرقانونی می‌تواند سلامت و جان مادر را نیز به خطر بیندازد؛ بنابراین یکی از راهکارهای مهم، افزایش آگاهی خانواده‌ها و فراهم کردن حمایت‌های لازم برای مادران است.

کاهش مرگ مادران در زنجان؛ از پنج مورد به دو مورد

صایینی با اشاره به وضعیت مرگ مادران در استان زنجان گفت: یکی از موضوعاتی که برای مجموعه سلامت اهمیت بسیار زیادی دارد، کاهش مرگ‌ومیر مادران است و در سال ۱۴۰۴ شاهد کاهش قابل توجه این شاخص در استان بودیم.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ پنج مورد مرگ مادر در استان ثبت شد که این تعداد در سال ۱۴۰۴ به دو مورد کاهش یافت و این کاهش حاصل مجموعه‌ای از اقدامات، برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های انجام‌شده در حوزه سلامت مادران است.

وی ادامه داد: البته حتی همین دو مورد مرگ مادر نیز برای ما زیاد است و هدف نهایی نظام سلامت این است که با تقویت مراقبت‌های دوران بارداری، هنگام زایمان و پس از آن، این عدد به صفر برسد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه مادر رکن اساسی خانواده است، گفت: از دست دادن مادر برای یک خانواده مانند فرو ریختن ستون خیمه است و به همین دلیل حفظ جان مادر برای نظام سلامت اهمیت بسیار بالایی دارد.

صایینی در ادامه با اشاره به وضعیت زایمان در استان زنجان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵۴ درصد کل زایمان‌های انجام‌شده در استان به روش سزارین و ۴۶ درصد به صورت طبیعی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه میزان سزارین در استان طی سال‌های اخیر افزایش یافته است، افزود: این در حالی است که قبل از دوران کرونا، میزان سزارین در استان زنجان کمتر از ۵۰ درصد بود و باید تلاش کنیم روند افزایشی آن اصلاح شود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به آمار بالای سزارین در زایمان اول گفت: در میان مادرانی که نخستین زایمان خود را تجربه می‌کنند، حدود ۶۰ تا ۶۱ درصد زایمان‌ها به روش سزارین انجام می‌شود که این رقم قابل تأمل است.

وی ادامه داد: افزایش سزارین در زایمان اول اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه در بسیاری از موارد، سزارین اول زمینه را برای انجام سزارین‌های بعدی فراهم می‌کند و این مسئله می‌تواند مادر را با عوارض و خطرات بیشتری مواجه کند.

سزارین بدون دلیل پزشکی می‌تواند عوارض بیشتری برای مادر داشته باشد

صایینی با تأکید بر اینکه سزارین در موارد دارای اندیکاسیون پزشکی ضروری است، گفت: اگر از نظر پزشکی انجام سزارین ضرورت داشته باشد، طبیعتاً این روش باید انجام شود و برای مواردی که شرایط مادر یا جنین نیازمند سزارین است، هیچ منعی وجود ندارد.

وی افزود: اما در مواردی که ضرورت پزشکی وجود ندارد، مادر باید نسبت به عوارض و پیامدهای احتمالی سزارین آگاهی کافی داشته باشد و تصمیم خود را بر اساس اطلاعات صحیح پزشکی اتخاذ کند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به تفاوت میزان خونریزی در زایمان طبیعی و سزارین اظهار کرد: به عنوان یک مثال ساده، در زایمان طبیعی میزان خون از دست‌رفته مادر معمولاً حدود نیم لیتر است، در حالی که در یک سزارین استاندارد و در شرایط مناسب بیمارستانی، میزان خونریزی می‌تواند حداقل حدود یک لیتر باشد.

وی ادامه داد: همین یک مورد نشان می‌دهد که سزارین می‌تواند عوارض بیشتری برای مادر داشته باشد و به همین دلیل در بسیاری از نظام‌های سلامت پیشرفته جهان نیز تلاش می‌شود سزارین تنها در موارد ضروری انجام شود.

صایینی با اشاره به وضعیت سزارین در برخی کشورهای اروپایی گفت: در کشورهایی مانند انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی که از نظام‌های بهداشتی و درمانی پیشرفته برخوردار هستند، تلاش زیادی برای مدیریت سزارین و تقویت نظام ارجاع و مراقبت‌های دوران بارداری صورت می‌گیرد.

وی افزود: حتی در انگلستان که از نظام سلامت و پزشک خانواده شناخته‌شده‌ای برخوردار است، میزان سزارین حدود ۳۵ درصد است و در کشورهای اسکاندیناوی این میزان به کمتر از ۲۰ درصد می‌رسد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: بخشی از این تفاوت به فرهنگ سلامت، آگاهی مادران، نظام ارجاع، مراقبت‌های دوران بارداری و آموزش‌های قبل از زایمان مربوط می‌شود و باید در استان نیز از این ظرفیت‌ها برای کاهش سزارین غیرضروری استفاده کنیم.

صایینی با اشاره به برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی برای ترویج زایمان طبیعی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، برگزاری کلاس‌های آمادگی برای زایمان است.

وی گفت: مادران می‌توانند در هشت جلسه کلاس آمادگی برای زایمان شرکت کنند و در این جلسات با فرآیند زایمان، روش‌های کاهش ترس و اضطراب، مزایا و عوارض روش‌های مختلف زایمان و مراقبت‌های لازم آشنا شوند.

وی تصریح کرد: اگر مادری پس از طی این دوره‌های آموزشی و دریافت آگاهی‌های لازم همچنان تصمیم به انجام سزارین داشته باشد، قرار نیست مانع تصمیم او شویم؛ مهم این است که تصمیم مادر آگاهانه باشد و بداند سزارین چه عوارض و پیامدهایی ممکن است برای او داشته باشد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: هدف ما اجبار مادر به زایمان طبیعی نیست، بلکه تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود که مادر بر اساس آگاهی و اطلاعات علمی، بهترین تصمیم را برای سلامت خود و فرزندش اتخاذ کند.

کاهش سالانه پنج درصدی سزارین؛ تکلیف قانونی دانشگاه علوم پزشکی

صایینی با اشاره به الزامات قانون جوانی جمعیت گفت: بر اساس ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف هستند هر سال میزان سزارین را پنج درصد کاهش دهند.

وی تأکید کرد: کاهش سزارین یک تکلیف قانونی است و برای استنکاف از اجرای قانون نیز ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان نیز برنامه‌های خود را برای تحقق این هدف دنبال می‌کند.

کد مطلب 6930905

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