به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه الزهرا (س) در اطلاعیه‌ای شرایط و ضوابط ثبت نام خوابگاه دانشجویی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، دانشجویان غیر بومیِ روزانه مشغول به تحصیل در صورت دارا بودن شرایط اعلام‌شده می‌توانند برای پیش‌ثبت‌نام خوابگاه اقدام کنند.

از جمله شرایط دریافت خوابگاه می‌توان به انتخاب واحد طبق اعلام معاونت آموزشی دانشگاه، نداشتن بدهی به صندوق رفاه دانشجویان، ثبت درخواست خوابگاه در صندوق رفاه دانشجویان و نداشتن سابقه انضباطی اشاره کرد. همچنین خوابگاه فقط به دانشجویان نوبت روزانه تعلق می‌گیرد و برای دانشجویان غیر بومی، ملاک بومی بودن، عدم تعلق خوابگاه به دانشجویان استان تهران و البرز عنوان شده است.

در بخش تذکرات نیز تأکید شده است که عدم پیش‌ثبت‌نام به منزله انصراف قطعی از خوابگاه خواهد بود. تاریخ ثبت‌نام قطعی خوابگاه و انتخاب اتاق متعاقباً از طریق سایت معاونت دانشجویی اعلام می‌شود.

دانشگاه همچنین اعلام کرده است که پیش‌ثبت‌نام در مجتمع‌های خوابگاهی صرفاً برای دانشجویانی انجام می‌شود که حضور و سکونت منظم خواهند داشت و در صورت عدم حضور، امکان ثبت‌نام و اسکان آنان در ترم‌های بعدی فراهم نخواهد بود.

بر اساس جدول اعلام‌شده، دانشجویان مقاطع کارشناسی ورودی بهمن ۱۴۰۱ به بعدو کارشناسی ارشد ورودی بهمن ۱۴۰۳ به بعد، مشمول پیش‌ثبت‌نام هستند. واجدین شرایط می توانند از امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه سماد جهت پیش ثبت‌نان اقدام کنند.

همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ۱۴۰۴ که در نیمسال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ اقدام به حذف ترم بدون احتساب نموده اند، میتوانند در سامانه اقدام به پیش‌ثبت‌نام کنند، بدیهی است در صورت پیش ثبت نام دانشجویان، ترم پنج اسامی آنان حذف خواهد شد.

پیش ثبت نام از طریق سامانه سماد دانشگاه الزهرا (س) به نشانی samad.alzahra.ac.ir و از مسیر «خوابگاه ← عملیات خوابگاه دانشجو ← درخواست خوابگاه ← خوابگاه فرازگان ← ذخیره» انجام می‌شود.