تسلط رزمندگان اسلام بر آبراه راهبردی تنگه هرمز کاملا قاطع است

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: اظهارات مقامات آمریکایی در مورد باز بودن تنگه هرمز دروغی آشکار و تنها به قصد کنترل قیمت نفت و سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خود می‌باشد.

تسلط رزمندگان اسلام بر این آبراه راهبردی کاملا قاطع است و با تمام قدرت و در کمال اقتدار تنگه هرمز بر روی تمامی کشتی‌هایی که بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران قصد تردد دارند، مسدود است و به ملت عزیز، شجاع و مبعوث شده ایران اسلامی اطمینان می‌دهیم این روند تا پایان شرارت‌های ارتش تروریستی آمریکا علیه کشور عزیزمان و اجرای تعهدات مقرر ادامه خواهد یافت.