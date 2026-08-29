  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۸

تسلط رزمندگان اسلام بر آبراه راهبردی تنگه هرمز کاملا قاطع است

تسلط رزمندگان اسلام بر آبراه راهبردی تنگه هرمز کاملا قاطع است

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: تسلط رزمندگان اسلام بر آبراه راهبردی تنگه هرمز کاملا قاطع است ودر کمال اقتدار تنگه هرمز بر روی تمامی کشتی‌هایی که بدون هماهنگی با ایران قصد تردد دارند،مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: اظهارات مقامات آمریکایی در مورد باز بودن تنگه هرمز دروغی آشکار و تنها به قصد کنترل قیمت نفت و سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خود می‌باشد.

تسلط رزمندگان اسلام بر این آبراه راهبردی کاملا قاطع است و با تمام قدرت و در کمال اقتدار تنگه هرمز بر روی تمامی کشتی‌هایی که بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران قصد تردد دارند، مسدود است و به ملت عزیز، شجاع و مبعوث شده ایران اسلامی اطمینان می‌دهیم این روند تا پایان شرارت‌های ارتش تروریستی آمریکا علیه کشور عزیزمان و اجرای تعهدات مقرر ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6930933
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها