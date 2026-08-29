ظرفیت باغبانی در چهارمحال و بختیاری قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، ملک‌محمد قربان‌پور صبح شنبه در دیدار با محمدمهدی برومندی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های مهم کشور در زمینه تولید محصولات کشاورزی به‌ویژه در حوزه باغبانی است و ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه این بخش دارد.

وی تصریح کرد: این استان با برخورداری از حدود ۵۱ هزار هکتار باغ، ظرفیت‌های گسترده‌ای در تولید محصولات باغی دارد که از این میزان، نزدیک به ۲۰ هزار هکتار به باغات بادام اختصاص یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به جایگاه ویژه چهارمحال و بختیاری در تولید بادام کشور، تصریح کرد: بادام یکی از محصولات شاخص و راهبردی استان است و بخش قابل توجهی از تولید آن به دلیل کیفیت بالا، قابلیت حضور در بازارهای صادراتی را دارد.

قربان‌پور ادامه داد: سالانه حدود ۳۵ هزار تن بادام در استان تولید می‌شود که بخش قابل توجهی از آن در سبد صادرات کشور قرار می‌گیرد و به‌ویژه برخی ارقام مغز بادام تولیدی استان به کشورهای مختلف جهان صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش تحقیقات بادام در چهارمحال و بختیاری از ظرفیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: ایستگاه تحقیقات بادام کشور در این استان قرار دارد و محققان و کارشناسان بخش کشاورزی اقدامات ارزشمندی را در زمینه ارتقای تولید، اصلاح و توسعه بادام انجام داده‌اند.

قربان‌پور با اشاره به ظرفیت استان در تولید سایر محصولات باغی نیز بیان داشت: چهارمحال و بختیاری حدود ۹ هزار هکتار باغ گردو، ۵ هزار هکتار باغ سیب، حدود ۴ هزار هکتار باغ هلو و چند هزار هکتار باغ انگور دارد و به همین دلیل، ظرفیت‌های باغبانی استان در حوزه تولیدات گیاهی بسیار قابل توجه است.

توسعه باغات در اراضی شیب‌دار؛ فرصتی برای افزایش تولید

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط اقلیمی استان، گفت: در برخی مناطق استان میزان بارندگی سالانه به بیش از ۶۰۰ میلی‌متر می‌رسد که این ظرفیت می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه باغات در اراضی شیب‌دار فراهم کند.

وی افزود: یکی از موضوعات مورد پیگیری در سفر معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، بررسی ظرفیت‌های استان برای توسعه باغات در اراضی شیب‌دار و اتخاذ تصمیمات لازم برای بهره‌گیری بهتر از این ظرفیت‌هاست.

قربان‌پور ادامه داد: در نخستین جلسه با استاندار چهارمحال و بختیاری، مسائل و مشکلات بخش کشاورزی و همچنین موضوعاتی که نیازمند حمایت استانداری است مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شد.

وی همچنین از پیگیری تولید نهال سالم و عاری از ویروس به‌ویژه در حوزه بادام خبر داد و گفت: امروز جلسه بسیار خوبی با همکاران و محققان مرکز تحقیقات کشاورزی استان برگزار شد و موضوع تولید هسته‌های اولیه و نهال‌های سالم و عاری از ویروس مورد بررسی قرار گرفت.

لزوم ایجاد و توسعه زنجیره ارزش بادام و شهرک تخصصی در شهرستان سامان

قربان‌پور بیان داشت: هدف این است که با استفاده از ظرفیت مرکز تحقیقات و مشارکت بخش خصوصی و فعالان حوزه باغبانی، زنجیره تولید نهال سالم و استاندارد در استان به صورت پایدار شکل گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: اقدامات ارزشمند و قابل تقدیری در مرکز تحقیقات کشاورزی استان، به‌ویژه در زمینه محصول بادام انجام شده است و تلاش می‌شود این اقدامات با مشارکت بخش خصوصی وارد مرحله عملیاتی و اقتصادی شود.

وی یکی دیگر از محورهای مهم مورد پیگیری در این سفر را ایجاد و توسعه زنجیره ارزش بادام و شهرک تخصصی بادام در شهرستان سامان عنوان کرد و گفت: این موضوع از چند سال گذشته در استان دنبال شده و امیدواریم با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و همکاری مجموعه مدیریت استان، زمینه لازم برای تحقق این سرمایه‌گذاری فراهم شود.

قربان‌پور افزود: هدف نهایی، شکل‌گیری زنجیره کامل ارزش بادام از تولید و فرآوری تا بسته‌بندی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و صادرات است تا ارزش افزوده بیشتری از این محصول نصیب تولیدکنندگان و اقتصاد استان شود.