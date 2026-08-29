به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن محمدزاده صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: تاکنون بیش از ۷۵ هزار نفر در خراسان جنوبی به نام‌های محمد، احمد و صادق نامگذاری شده‌اند.

وی تصریح کرد: بر اساس داده‌های مرکز رصد جمعیت ثبت احوال، تاکنون ۷۵ هزار و ۲۰۵ نفر در خراسان جنوبی به نام‌های زیبای محمد، احمد و صادق مزین شده‌اند.

محمدزاده با اشاره به اینکه خراسان جنوبی یکی از کانون‌های اصلی و نمادین وحدت در کشور است، افزود: این موضوع در نامگذاری فرزندان این خطه نیز به زیبایی آشکار شده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به فراوانی نام‌های مذهبی در میان نوزادان در سال جاری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، والدین ۶۹ نوزاد در استان، نام‌های مبارک محمد، احمد و صادق را برای فرزندان خود برگزیده‌اند.

وی همچنین با بیان اینکه بیش از دو هزار نفر در استان به نام صادق نامگذاری شده‌اند، خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی همواره در زمره پیشگامان کشور در ترویج و انتخاب نام‌های نیکو و برگرفته از فرهنگ غنی اسلامی ـ ایرانی قرار داشته است که این امر نشان از پایبندی عمیق خانواده‌های استان به ارزش‌های اصیل فرهنگی و دینی دارد.