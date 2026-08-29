جذب کامل اعتبارات برای تقویت حفاظت از محیط زیست خراسان جنوبی

علی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد دو ساله این اداره کل در حوزه برنامه و بودجه، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۹.۷ میلیارد تومان اعتبار ملی ابلاغ شد که این اعتبار به‌طور ۱۰۰ درصدی دریافت و جذب شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز ۲۳.۸ میلیارد تومان اعتبار استانی دریافت شد که از این میزان، ۱۱.۱ میلیارد تومان اعتبار تخصیص‌یافته به‌طور کامل جذب شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به توجه ویژه به زیستگاه یوز آسیایی بیان کرد: اعتبار ویژه این زیستگاه از محل منابع ابلاغی در دو سال متوالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ دریافت شده است.

وی همچنین از قرار گرفتن پروژه زیرساخت‌های گردشگری حوزه تالاب در فهرست مشمول دریافت تخصیص از محل نشان‌دار مالیاتی خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ تخصیص کامل اعتبارات مصوب این حوزه دریافت شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی یکی دیگر از اقدامات شاخص را تقویت ناوگان خودرویی یگان استان عنوان کرد و افزود: برای نخستین بار و پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از عمر استان، ناوگان حمل‌ونقل یگان با دو دستگاه خودرو تقویت و تجهیز شد.

خانی با اشاره به مدیریت تالاب کجی نمکزار نهبندان گفت: برای نخستین بار پس از گذشت ۲۰ سال از عمر استان، ۱۰۵ میلیارد تومان اعتبار از محل سند توسعه شهرستان‌های نهبندان و سربیشه برای طرح‌های دستگاه‌های اجرایی دارای برنامه در طرح جامع مدیریت تالاب کجی نمکزار نهبندان اخذ شده است.

وی از نوسازی گسترده ناوگان حمل‌ونقل یگان استان نیز خبر داد و اظهار کرد: ۱۱ دستگاه خودروی کمک‌دار صحرایی و یک دستگاه ون آزمایشگاهی با اعتباری معادل ۵۸.۴ میلیارد تومان به ناوگان حفاظت محیط زیست استان اختصاص یافته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی تأکید کرد: این اقدامات در راستای تقویت زیرساخت‌های حفاظتی، افزایش توان عملیاتی یگان حفاظت و ارتقای مشارکت اجتماعی در صیانت از محیط زیست استان انجام شده است.