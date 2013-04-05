شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر در خصوص آمار سفرهای نوروزی از 24 اسفندماه تا 15 فروردین ماه، اظهار داشت: در مجموع 133 میلیون و 286 هزار و 377 نفر جابجایی در کشور انجام گرفته است که پیش بینی می شود تا فردا شنبه آمار جابجایی های نوروزی به 140 میلیون نفر جابجایی برسد.

وی با بیان اینکه از این تعداد 58 میلیون و 492 هزار و 265 نفر جابجایی مربوط به حمل و نقل عمومی ریلی، هوایی و دریایی بوده است، گفت: این میزان سهم 46 درصدی حمل و نقل عمومی را نشان می دهد که سهم ریلی 2 میلیون و 19 هزار و 361 نفر جابجایی بوده است که سهم 2 درصدی را نشان می دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: حمل و نقل هوایی با 926 هزار و 273 نفر جابجایی سهم یک درصدی را داشته است همچنین سهم حمل و نقل دریایی 4 میلیون و 296 هزار و 322 نفر جابجایی بوده است که 3 درصد از کل جابجایی ها را شامل میشود.

افندی زاده با اشاره به میزان جابجایی در حمل و نقل عمومی جاده ای، بیان کرد: در طول این مدت 51 میلیون و 260 هزار و 301 نفر جابجایی در حمل و نقل عمومی جاده ای انجام گرفته است که سهم حمل و نقل جاده ای عمومی و شخصی در این مدت 92 درصد بوده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه در مقایسه با سال گذشته جابجایی ها با 10 درصد رشد همراه بوده است، اظهار داشت: در حمل و نقل عمومی جاده ای سهم اتوبوس های برون شهری با 18 هزار و 200 اتوبوس از کل حمل و نقل جاده ای عمومی 43.9 درصد بوده است و همچنین 35.5 درصد هم از طریق 33 هزار مینی بوس جابجا شده اند.

وی با بیان اینکه از کل حمل و نقل عمومی جاده ای، 21.6 درصد مربوط به 34 هزار سواری برون شهری بوده است، افزود: در حمل و نقل عمومی بیشترین بلیت در استان های تهران، مازندران، خراسان رضوی فروخته شده است و کمترین فروش بلیت در استان های کهگیلویه بویراحمد، خراسان جنوبی و یزد بوده است. ضمن آنکه امسال با 5 میلیون پیش فروش بلیت حمل و نقل جاده ای رکود سال های قبل شکسته شد.

افندی زاده با اشاره به میزان تردد در این مدت، اظهار داشت: بیشترین تردد جاده ها در استان مازندران بوده است و رتبه های بعدی به استان البرز، گیلان، فارس، تهران، و قم بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه میانگین ترددها دراین مدت 7 میلیون و 922 هزار و 784 بوده است، گفت: بیشترین تردد ها در روز 8 فروردین ماه با 9 میلیون و 652 هزار و 392 جابجایی بوده است که ابتدای دور دوم سفرهای نوروزی بود.

رشد 17 درصدی ترددهای جاده ای

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه در روز 9 فرودین ماه هم 9 میلیون و 436 هزار و 946 جابجایی انجام گرفته است، بیان کرد: میزان ترددها نسبت به سال گذشته 17 درصد رشد داشته است که پرتردد ترین محورها کرج - تهران، تهران - کرج، قم - تهران، تهران - قم، کرج - قزوین و قزوین - کرج بوده است.

افندی زاده میزان سفرهای خارجی جاده ای در تعطیلات نوروز تا روز گذشته را 836 هزار و 276 مسافر اعلام کرد و گفت: از این میزان 53 درصد مسافر ایرانی و 47 درصد مسافر خارجی بوده است که بیشترین مسافر به کشور عراق با تعداد 42 هزار و 448 نفر و پس از آن کشور آذربایجان با 153 هزار و 78 نفر و ترکیه با 109 هزار و 79 نفر مسافر رفته است.

وی میزان مسافران خارجی حمل و نقل هوایی را 519 هزار و 615 نفر اعلام کرد و گفت: بازگشت سفرها از 14 فروردین ماه آغاز شده است که بیشترین حجم ترافیک مربوط به روز 5 شنبه و در محورهای منتهی به استان تهران و کلانشهرها بوده است.