اعلام ثبت 85 میلیون اقامت شبانه مسافران نوروزی/ ابهام در میزان درآمد مراکز اقامتی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در ایام نوروز هر روز منوچهر جهانیان معاون گردشگری کشور از ثبت میلیونها اقامت شبانه در مراکز اقامتی کشور خبر می داد به عنوان مثال وی شب دوازدهم فروردین ماه اعلام کرد که در نوروز امسال 64 میلیون و 500 هزار نفر در اماکن اقامتی و تأسیسات گردشگری کشور اقامت داشتند اما چند ساعت بعد درست صبح روز سیزدهم، وی همین میزان اقامت شبانه را 73 میلیون و 764 هزار و 587 نفر دانست درحالی که در خبر دیگری اعلام کرده بود: در روز سیزدهم فروردین‌ماه 3 میلیون و 421 هزار و 857 نفر مسافر در استانهای سراسر کشور اقامت داشتند!

با این حساب حتی اگر آمار سه میلیونی روز سیزدهم فروردین را به آمار ارائه شده در روز دوازدهم اضافه شود بازهم یکسان نمی شود.

با این حال، محمد شریف ملک زاده رئیس سازمان میراث فرهنگی در تازه ترین آمار اعلام کرده است که از تاریخ 28 اسفند تا 16 فروردین 85 میلیون و 639 هزار اقامت شبانه مسافران نوروزی انجام شده است.

هر چند که در ارائه این آمار هنوز مشخص نیست چند درصد و چه تعداد از آمار اقامتهای شبانه متعلق به افرادی است که در کمپها، متل و یا نزدیک به مراکز اقامتی چادر زده اند چرا که اقامت این افراد چادرخواب معمولا هزینه ای برای آنها ندارد.

در این باره، محمد ضیاآبادی یکی از کارشناسان گردشگری به خبرنگار مهر می گوید: اگر قرار باشد تمامی آمار 85 میلیون نفر شب را متعلق به گردشگرانی بدانیم که در هتلها و مراکز اقامتی دارای مجوز اقامت کرده اند، به این نتیجه می رسیم که با در نظر گرفتن میانگین شبی 100 هزار تومان، باید هتلداران ایران تقریبا درآمدی معادل 8 هزار و 500 میلیارد تومان از راه اقامت گردشگران نوروزی کسب کرده باشند.

وی می گوید: منتها نمی توان چنین رقمی را به صورت 100 درصد اعلام کرد چون اطلاعاتی از میزان درآمد حاصل از اقامتها، بیشترین بهره برداران از اقامتهای نوروزی که شامل گروههای مختلفی از جمله هتلداران، مهمانپذیرداران و هتل آپارتمان داران می شوند، هنوز نامشخص هستند و نمی دانیم رسوب اقتصادی این میزان اقامت در کشور چیست.

ضیاآبادی ادامه می دهد: باید بررسی شود که رسوب اقتصادی و جنبه های اقتصادی این آمارها چیست و چه نتیجه خواهد داشت. آیا در هتلها بیشترین اقامت انجام شده و یا مهمانسراها؟

کارشناسان گردشگری از سالهای گذشته که همچنان بر غیرواقعی بودن آمارهای صنعت گردشگری توسط متولیان دولتی انتقاد کرده اند این بار نیز می خواهند بدانند ثبت 85 میلیون اقامت شبانه در مراکز اقامتی آن هم تنها در 18 روز ایام عید، چقدر در برنامه ریزیهای این سازمان در صنعت گردشگری تاثیرگذار است و اینکه آیا بالاخره طلسم شفاف سازی نحوه آمارها در این سازمان شکسته می شود و یا دوباره شاهد افزایش آمارها تنها روی کاغذ هستیم؟!

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گزارش از فاطیما کریمی