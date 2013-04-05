تظاهرات میلیونی در حمایت از الازهر و علیه اخوان المسلمین

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از مسمومیت غذایی بیش از 500 دانشجوی دانشگاه الازهر و آغاز اعتراضاتی علیه شیخ الازهر، جریانهای مصری این وقایع را در راستای تلاش اخوان المسلمین برای تضعیف جایگاه این ارگان دینی در مصر ارزیابی کردند.

در نتیجه این گمانه زنی‎ها مخالفانِ دولتِ "محمد مرسی" امروز در نظر دارند پس از برگزاری نماز جمعه تظاهراتی گسترده در حمایت از الازهر و شیخ "احمد الطیب" و در اعتراض به سیاستهای اخوان المسلمین برگزار کنند.

به گزارش شبکه المیادین، مفتی کل مصر نیز در بیانیه ای اعلام کرد: هرگونه تعدی به الازهر و شیخ احمد الطیب تلاش برای برهم زدن امنیت مصر محسوب می شود.

این در حالی است که جنبش 6 آوریل از جریانهای اصلی حاضر در انقلاب مصر روز گذشته در بیانیه ای از برگزاری تظاهرات میلیونی در روز شنبه (فردا) در سالگرد تاسیس این جنبش در نقاط مختلف این کشور علیه دولت وابسته به اخوان المسلمین خبر داد.



سخنگوی این جنبش روز گذشته در یک کنفرانس خبری در قاهره هدف اصلی این تظاهرات میلیونی را سرنگونی دولت وابسته به اخوان اعلام کرد.

این تحولات در حالی رخ می دهد که "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر امروز پس از پایان سفر دو روزه خود به سودان به قاهره بازخواهد گشت.



