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۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۴۸

حجت الاسلام موسوی اعظم:

انتخاباتهای آینده تجلی گاه خلق حماسه سیاسی است

انتخاباتهای آینده تجلی گاه خلق حماسه سیاسی است

یاسوج – خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت یاسوج گفت: خلق حماسه سیاسی ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها تجلی می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: مردم ایران با حضوری پرشور در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و همچنین انتخابات میان دوره ای خبرگان رهبری در این استان، باردیگر عشق و علاقه خود را به نظام و انقلاب اسلامی به اثبات می رسانند.

وی اظهار داشت: ملت ولایتمدار ایران همچنین با مشارکتی حداکثری در این انتخاباتها، علاوه بر تحقق شعار حماسه سیاسی، دشمنان را از رسیدن به خواسته های خود مایوس می کنند.

موسوی اعظم بیان داشت: دشمنان همیشه به دنبال ایجاد شکاف بین مردم و مسئولین بوده اند اما با بصیرت و هوشیاری مردم، توطئه های آنان در عرصه های مختلف خنثی شده است.

امام جمعه موقت یاسوج تاکید کرد: همه مسئولین و مردم باید زمینه های لازم را برای تحقق اهداف شعار سال با حفظ وحدت و تبعیت از اوامر مقام معظم رهبری فراهم کنند.

موسوی اعظم همچنین در ادامه با اشاره به آغاز هفته سلامت از 18 لغایت 24 فروردین ماه، گفت: دین مبین اسلام تاکید بسیار زیادی بر سلامت و بهداشت جامعه داشته است.

وی بیان کرد: عمل به دستورات بهداشتی دین مبین اسلام می تواند زمینه سلامت افراد جامعه را ایجاد کند.

موسوی اعظم با گرامیداشت این هفته خواستار همکاری هرچه بیشتر مردم با متولیان بخش سلامت و عمل به توصیه های آنان در جهت حفظ سلامت جامعه شد.

کد مطلب 2026032

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