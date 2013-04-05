فاز نخست باغ پرندگان اواخر فروردین به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمیان با اشاره به زمان آغاز ساخت این مجموعه گفت: از سال 89 کار ساخت باغ پرندگان آغاز شد و امیدواریم تا اواخر فروردین ماه فاز نخست آن به بهره برداری برسد.

وی در تشریح عملیات اجرایی این مجموعه بیان کرد: این مجموعه در دو فاز در حال اجراست؛ فاز نخست دشتچر و فاز دوم آبچر نام دارد. در فاز نخست پرندگانی که قادر به پرواز نیستند و در فاز دوم پرندگانی که قابلیت پرواز دارند، به نمایش گذاشته خواهند شد.

کریمیان درخصوص جزییات فاز نخست این مجموعه یادآور شد: در فاز اول باغ پرندگان بیش از 70 گونه پرنده که توانایی پرواز ندارند، نگهداری می شود که تعدادشان بالغ بر 6500 قطعه خواهد بود.

شهردار منطقه 4 همچنین خاطرنشان کرد: باغ پرندگان در مجموعه گردشگری 86 هکتاری لویزان واقع است. البته باغ پرندگان 22 هکتار از این فضا را اشغال کرده است. در این میان مساحت فاز نخست باغ پرندگان 15 هکتار و فاز دوم که به نگهداری پرندگان آبچر یعنی پرندگان پروازی اختصاص دارد، دارای 6 هکتار است.

کریمیان با بیان اینکه غالب پرندگان این باغ بومی ایران هستند، ابراز کرد: مجموعه باغ پرندگان یکی از مجموعه های بی نظیر نه تنها در ایران و خاورمیانه که در دنیا خواهد بود. همچنان که کارشناسان ایتالیایی در بازدید از این مجموعه این موضوع را تایید کردند. در این مجموعه همچنین گونه های مختلف گیاهی و گلهای متنوعی وجود دارد که بر زیبایی آن می افزاید. این مجموعه همچنین مجهز به کلینیک مخصوص پرندگان است تا از بیماری احتمالی پرندگان جلوگیری شود.

وی در ادامه افزود: باغ پرندگان می تواند به یکی از قطب های گردشگری شهر تهران تبدیل شود. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این مجموعه نبود حصار بین گردشگران و پرندگان در قسمت آبچر است. در این قسمت تورها و قفس ها در اندازه بزرگ ساخته می شوند تا پرندگان به راحتی در فضای تعبیه شده، پرواز کنند و گردشگران هم از تماشای آنها لذت ببرند. البته قفس پرندگان شکاری مجزا و با حصارهایی با ایمنی بالا طراحی شده است.

باغ پرندگان در محوطه ای به مساحت 23 هکتار در نیمه شرقی پارک جنگلی لویزان در محدوده بین بزرگراه شهید بابائی از شمال، خیابان استقلال و شهرک گلستان از جنوب و خیابان کوهستان از غرب و شهرک امید از شرق در حال احداث است.