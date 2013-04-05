برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد/ شنبه ؛ داماش - پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های فوتبال داماش گیلان و پرسپولیس در چارچوب مرحله نیمه نهایی جام حذفی ایران روز شنبه ساعت 17 به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش می‌شود. برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال در هفته پیش رو به شرح زیر است:

شنبه 17 فروردین

* داماش - پرسپوليس

زنده از شبکه سه، ساعت : 17:00



* رئال مادريد - لوانته

زنده از شبکه سه، ساعت : 20:30



يکشنبه 18 فروردین

* بارسلونا - مايوركا

زنده از شبکه سه، ساعت : 00:30



* فيورنتينا - ميلان

زنده از شبکه سه، ساعت : 15:00



سه‌شنبه 20 فروردین

* گالاتاسرای - رئال مادريد

زنده از شبکه سه، ساعت : 23:15



چهارشنبه 21 فروردین

* بارسلونا - پاری سن ژرمن

زنده از شبکه سه، ساعت : 23:15



جمعه 23 فروردین

* استقلال - گهر دورود

زنده از شبکه سه، ساعت : 19:00