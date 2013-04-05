به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان در حالی فردا شنبه به مصاف نفت تهران میرود که هیچ یک از بازیکنان این تیم برای بازی کردن در دیدار با نفت مشکلی ندارند.
تیم اصفهانی که سهشنبه گذشته متحمل شکست سنگینی مقابل الاهلی عربستان در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا شد، عصر فردا در ورزشگاه فولادشهر میزبان نفت تهران است.
طبق گفته سپاهانیها امید ابراهیمی و محسن ایراننژاد، دو بازیکن سپاهان که بعد از دیدار این تیم مقابل الاهلی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان از حال رفته بودند و کارشان به بیمارستان کشیده شده بود، مشکلی برای بازی کردن مقابل نفت تهران ندارند.
دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و نفت تهران از ساعت 17:30 شنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.
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