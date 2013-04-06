ترویج فرهنگ فاطمی به عنوان یک الگوی کامل برای جامعه است

حجت الاسلام حسن صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، توجه به فرهنگ فاطمی را برای آحاد مردم و کارگزاران نظام مفید برشمرد و گفت: اگر فرهنگ مترقی فاطمی که همان فرهنگ نبوی و علوی است در جامعه جاری و ساری شود شاهد پیشرفت در همه ابعاد به خصوص پیشرفت و توسعه اخلاق فاطمی در جامعه خواهیم بود .

وی همچنین اضافه کرد: شخصیت حضرت فاطمه (س) بهترین الگو برای بانوان است و باید جنبه های مختلف شخصیت آن حضرت را به بانوان جامعه معرفی کرد.

حجت الاسلام صلاحی تصریح کرد: ولایتمداری و دفاع از ولایت مهمترین و بزرگترین درس و پیام فرهنگ فاطمی است که باید این مهم بیش از پیش در جامعه تبیین شود.

وی با اشاره به اینکه حضرت صدیقه کبری (س) موجب افتخار جهان اسلام است اظهار داشت: زندگی آن حضرت باید سرمشق تمامی بانوان مسلمان باشد زیرا حضرت زهرای مرضیه (س) در پاسداری از ارزش های دینی و اسلامی جان خود را از دست دادند و به شهادت رسیدند.

رئیس تبلیغات اسلامی ساوه با تاکید بر حضور عموم مردم در برنامه‌ها و مجالس ایام فاطمیه خاطرنشان کرد: ایام فاطمیه فرصت خوبی برای تبیین نقش ارزنده بانوان در تحقق یک جامعه متعالی است و باید از تمامی ظرفیت‌ها برای رشد و تعالی جامعه استفاده کرد.

