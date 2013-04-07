انگار کسی به فکر سلامتی بازیکنان نیست/ دود بازی با تاجیکستان به چشم‌ سپاهان رفت

رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی تیم سپاهان اصفهان برابر نفت تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی بسیار سختی بود و پیروزی در آن ارزش زیادی داشت زیرا صدرنشین شدیم. هرچند در این هفتهها روز به روز بازیهایمان سختتر میشود. 10 نفره شدن هم کار تیم را برای پیروزی دشوارتر میسازد، اتفاقی که در این بازیهای اخیر برای سپاهان رخ داده است.
وی تصریح کرد: در این بین داوران هم سختگیری میکنند زیرا بازیکن ما خدا را شکر کرد که پنالتی گل نشد اما کارت زرد گرفت. البته به این مسائل کاری نداریم و زمان خوبی برای این صحبتها نیست چرا که نباید برای تیم خود حاشیهسازی کنیم.
سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان یادآور شد: در سالهای گذشته سپاهان نشان داده وقتی به صدر جدول میرود، به سختی آن را پس میدهد. هرچند استقلالیها یک بازی عقب افتاده با گهری دارند که این روزها دچار حاشیه بسیاری است اما امیدواریم شرایطی فراهم شود تا این تیم با تمام توان برابر استقلال به میدان برود.
وی در مورد دیدار سپاهان با الاهلی عربستان خاطرنشان کرد: الاهلی حریفی نیست که نتوانیم حتی در خانه خودشان هم شکستشان دهیم اما فشردگی مسابقات و خستگی جسمی بازیکنان مهمترین مشکل فعلی تیم سپاهان است. هرچند آنها نسبت به گذشته بهتر شدهاند و حضور مهاجمی همانند برونو سزار که در بنفیکا بازی کرده، قدرت هجومی تیم را افزایش داده اما سپاهان توان کسب امتیاز در زمین حریف را دارد.
خوروش با بیان اینکه سپاهان میتواند با موفقیت برابر الاهلی در عربستان نشان دهد شکست بازی رفت جزو اتفاقات فوتبال بوده، تاکید کرد: برای ماندن در آسیا ما دستکم به کسب یک نتیجه مساوی برابر الاهلی نیاز داریم و بسیار امیدواریم بتوانیم با امتیاز عربستان را ترک کنیم.
وی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: بزرگترین مشکل امروز تیمهای سپاهان، استقلال و تراکتورسازی، خستگی و فشار مضاعفی است که به بازیکنان وارد میشود و انگار کسی به فکر سلامتی آنها نیست. ما علاوه بر اینکه نگران وضعیت بازیکنان خود هستیم، نگران بازیکنان استقلال هم هستیم که خدایی نکرده دچار مصدومیت نشوند و در این روزهای مهم از همراهی تیمهای باشگاهی و در نهایت تیم ملی محروم نشوند، اتفاقی که در مجموع به ضرر فوتبال ملی خواهد بود.
سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان اضافه کرد: ما حرفهای هستیم و این درست است تیمهای حرفهای باید بتوانند در 4 - 3 روز یک بازی انجام دهند اما آیا فوتبال ایران همانند فوتبال اروپا حرفهای است که بازیکنان ایران میگویند باید مانند اروپاییها توان برگزاری بازی هر 4 - 3 روز یکبار را داشته باشند. متاسفانه برنامهریزی لیگ از همان روز اول غلط بود و در این برنامه که توسط افرادی نوشته شد، هیچکس به سلامتی بازیکنان فکر نکرد. اینکه یک تیم در فاصله زمانی 16 روز 5 بازی داخلی و خارجی را برگزار کند، در نهایت بازیکنانش لطمه اصلی را خواهند خورد.
وی همچنین افزود: متاسفانه 10 روز از بهترین روزهای برای برگزاری لیگ، به خاطر بازی تیم ملی با تاجیکستان که تیم مطرحی در دنیای فوتبال نیست، هدر رفت. اگر به خاطر آن بازی که در نهایت تیم ملی ایران با ترکیب دوم خود در آن حضور یافت، لیگ 10 روز تعطیل نمیشد، اینقدر فشار به تیم ملی وارد نمیشد. امروز دود آن بازی به چشم تیمهایی مانند سپاهان و استقلال میرود که نماینده فوتبال باشگاهی ایران در آسیا هستند و وظیفهای ملی بر دوش دارند.
خوروش با اشاره به اینکه همه چیز تحت الشعاع برنامههای تیم ملی قرار دارد، اظهار داشت: از مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ میخواهیم در این روزهای مهم نشستی اضطراری تشکیل دهند و حداقل 5 روز به زمان برگزاری مسابقات باشگاهی اضافه کنند تا دیدارهای باقیمانده تیمها در لیگ برتر و جام حذفی با فشردگی کمتری برگزار شده و نمایندگان ایران در آسیا هم با استراحت و قدرت بیشتر به مصاف حریفان برود.
وی همچنین در مورد تقابل تیمهای سپاهان و پرسپولیس در فینال جام حذفی خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم هم در آسیا، هم لیگ برتر و هم جام حذفی مدعی باشیم. به همین دلیل موفقیت در بازی با پرسپولیس هم جزو اهداف ماست.
سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان در پایان گفت: اعلام شده است بازی فینال تک بازی باشد و با این فشردگی حتی تک بازی هم زیاد است. البته اگر همه چیز فدای تیم ملی نشود و زمان بیشتری به برگزاری مسابقات داخلی داده شود، برگزاری این بازی بصورت رفت و برگشت بهتر خواهد بود.
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