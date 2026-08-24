افزایش منابع بانکی خراسان جنوبی به ۸۳ همت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح ۷۶ پروژه شهرستان بیرجند در هفته دولت، با گرامی داشت یاد شهید رجایی، تاکید کرد: ما مسئولان مانند شهید رجایی نباید گذشته خود را فراموش کنیم و هفته دولت تنها هفته افتتاح پروژه ها نیست، بلکه هفته گرامیداشت یاد شهید رجایی است که کمتر از یک ماه رئیس جمهور بود.

وی با بیان این که شهید رئیسی هم از جنس مردم این استان بود، تصریح کرد: جلسات افتتاح پروژه‌های هفته دولت با حضور موثرین و ذی نفوذان برگزار می شود و اعتقاد قلبی ما این است که مردم ارباب ما و ما خدمتکار آنها هستیم.

هاشمی با اشاره به این که فرمانداران و دهیاران در خط مقدم خدمت به مردم هستند، خاطرنشان کرد: مردم با وجود مشاهده همه کمبودها، همچنان در اجتماعات شبانه حضور دارند و ما برای رضایتمندی آنها باید تلاش کنیم زیرا رضای خدا در رضایتمندی مردم است

استاندار خراسان جنوبی با بیان این که انجام جهاد تبیین مورد تاکید آقای شهید بود، یادآور شد: ما مکلف هستیم تا زمانی که مسئولیتی را بر عهده داریم به مردم خدمت کنیم.

هاشمی با اشاره به بخشی از اقدامات انجام شده با کمک نمایندگان مجلس در خراسان جنوبی، گفت: با حمایت و همت مردم متدین و همیشه در صحنه استان، اقدامات بسیار خوبی در خراسان جنوبی انجام شده است که از جمله آنها به اختصاص ۵.۳ همت برای پروژه راه آهن در دو سال گذشته، افزایش منابع بانکی از ۵۰ همت به ۸۳ همت، ایجاد نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات،۲۶ مورد سرمایه گذاری خارجی، اجرای بیش از ۴۰۰ طرح هادی در روستاها و واگذاری ۱۲ هزار قطعه زمین در قالب جوانی جمعیت می توان اشاره کرد.

وی با گرامی داشت یاد شهید بالیده و با اشاره به امنیت موجود در استان، گفت: خراسان جنوبی یکی از دو استان کشور بود که در حوادث دی ماه کشته و شهیدی نداشت که این موضوع به دلیل پای کار بودن مردم خراسان جنوبی و همراهی علمای اهل سنت است.

در این مراسم از خانواده شهید بالیده تقدیر شد و همچنین از نماد افتتاح پروژه های هفته دولت شهرستان بیرجند رونمایی شد.