فرزند ایران؛ اسامی شهدای دولت در جنگ ۴۰ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، از هفته دولت سال گذشته تاکنون، ده ها تن از کارمندان دولت جمهوری اسلامی در حملات دشمن آمریکایی - صهیونیستی در جنگ ۴۰ روزه به درجه رفیع شهادت رسیدند. سید اسماعیل خطیب، وزیر شهید اطلاعات، عزیزنصیرزاده، وزیر شهید دفاع و علی

لاریجانی، دبیر شهید شورایعالی امنیت ملی و ده‌ها شهید گلگون‌کفن دیگر از جمله شهدای والامقامی هستند که یاد و نامشان برای همیشه زنده است.

در ادامه اسامی شهدای دولت در طول جنگ ۴۰ روزه آمده است، شهدایی که نام و یادشان برای همیشه در حافظه ایران باقی خواهد ماند؛

علیرضااحمدی پزوه. محسن اکبری کوشکچه. نوراله تقی زاده. حسن جمالوند. محمد خدادانیان. حسین دادخواه. سجاد زارعی. محمدحسن زاغی. احسان شبیهی. جواد شبیهی. سیده بشری حسینی خامنه ای. سیدمرتضی طباطبائی خوراسگانی. راضیه عابدی ولاشانی. محمود عبداللهی. محسن لبافی خوراسگانی. حسن محمدی. محمدجواد مطلبی فشارکی. سیدسعید موسوی نژادنائینی. بهمن دکامئی. محدثه علیزاده. سوسن محمدزاده. یدالله قیصربیگی. علی محمودی. جلال برار. محسن سلیمان پور ملکی. مهدی موسی بورجراغلی. ندا امینی آذر. یگانه کریمی. کمیل بهزاد اوخساری. سید حسین دشتی حسینی. عزیز نصیرزاده. یوسف سبحانی نسب. سحر اله دادی. منصوره رئیس قاسم. اشرف خالقی. کامیاب جباری. مریم حیدری. معصومه حسینی دستفروش. محمدرضا احمدی. حمید میرزائی. علی عبدالهی. مینا فرهمند. زهرا فعلی. سعید شمقدری. محمدرضا بهبودی. اصغر مشکانی. سجاد نادری زانیان. مهدی عمارلو. داود عمرانی. شیما غالبی زاده. داود عمرانی. شیما غالبی زاده. محسن کاووسی رکعتی. سید جاسم ساعدی. حامد ثقفی. محمد احمدی. علی بیات. سعید جعفررادی. جبار حسنی. محمدحسین رحیمی. رقیه شیری. علیرضا صحبتلو. حسین عسگرلو. خلیل علیمردانی. محمد علی کلانتری. محمدرضا نجفی. علی یوسفیان. سمیرا اسدزاده بخشایش. فرزانه بقرائی. میرزا عباس دهقان زاده. سید اسماعیل خطیب. مژده زندی نسب. مرتضی مقصودی. رباب دهدشتی. علمدار اخبارفر. هوشنگ ترک علیا. علی لاریجانی. فاطمه رحیمی. رسول رفعت. مسعود کریمیان. عمران نعمت پور. فرزاد اسفندیاری. داراب جوکار. سجاد چرخنده. اصغر رجبی. حمیدرضا زارع مهذبیه. حمید زحمت‌کش. مهرزاد ستوده. سیاوش شهبازی. عبدالرحمن فرح بخش. امرالله فرهادی. حسن محمدی. محمد باقر محمدی. علی محمد مرشدی. محمود نجفی. فرهاد نجفی. مهدی اصغری. فریده سادات سیدی. فاطمه احمدیان مقدم. حامد سعیدی. ندا صالحی زاده. فاطمه طاهری فر. رضا پیری. فردین خسروی. سجاد صادقی کرتویجی. پوران قلی پور. حامد رجبی مقدم. محمد پورکریم. زهرا وطن پرست کلدهی. زهرا حداد عادل. راشد نظری. کامران پسنگک. بهمن میرزائی نژاد. مصطفی الیاسی. انسیه امیدعلی. علی آریا. رقیه بازگیر. مریم بخشی. رضا جمشیدی. فرید خدائی. عبدالناصر خدائی. یوسف سفیدپری. روزبه شرفی. عزیز شیخی. جواد ضرونی. علیرضا خسرونژاد. نصراله صاحبی. محمد محمدپور. مرضیه آقایی. احمدرضا ذوالفقاری. فرامرز رضایی. عاطفه سهرابی. پروانه سهرابی. ملیحه عطائ الهی. لیلا محمدی. محمد حسین مرادی هراز آبادی. زهرا مشهدی. ادریس غریب زاده. الهام کریمی. انسیه کریمی. حمید بنی اسدی. خدیجه کمالی. راحله رنجبری پازیارتی. راضیه زمانی. زهره شهریاری. سمیرا بسارده. سیما کریمی. عباس فرزاد. فاطمه سالاری. فاطمه شهدادی. فاطمه عسکری. فاطمه فدوی حکمی. فرشته سنگرزاده. فریده مختاری نیا. ماندانا سالاری. محدثه محمدیان. مرضیه فیروزی. مرضیه بشیری فر. مهدیه رسولی. مهسا رنجبری. نرگس ذاکری. رسول کاظمی. محسن دلاوری. محمدصدرا ردایی. محمدناصر شیراوند. حمیدرضا عباسی دادگر. رسول سرمدی علی خانی. حسین عشقی. یوسف صبحانی نسب. تقی حاتمی. محمدباقر دژبان. احمد محمدی. احد بهره ور قراملکی. امیرحسین سلجوقی. سلمان عابدینی یزدلی. سعید مظهر. رحیم زنجانی. جواد اسماعیل زاده. امیرمحمد اسمعیل. مصباح الهدی باقری کنی. امیر وکیل‌زاده. محمد علی نسب. حجت پرنیان قراملکی. حبیب لطفی قراملکی.