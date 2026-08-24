به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی بعدازظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای دولت اظهار کرد: از مجموع پروژه‌های پیش‌بینی‌شده، ۶۲ طرح با اعتبار ۴۲۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات اجرایی ۲۲ پروژه نیز با اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

وی افزود: این طرح‌ها حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی، زیرساختی و روستایی شهرستان میاندورود را شامل می‌شود و مجموع اعتبار در نظر گرفته‌شده برای آنها به بیش از ۶۳۲ میلیارد تومان می‌رسد.

فرماندار میاندورود با اشاره به سهم دستگاه‌های اجرایی در پروژه‌های هفته دولت گفت: دهیاری‌ها با ۳۰ پروژه بیشترین تعداد طرح‌ها را در اختیار دارند و پس از آن، حوزه برق با هشت پروژه قرار گرفته است. همچنین بهزیستی، بنیاد مسکن، آبفا و راه و شهرسازی هر کدام چهار پروژه را در این ایام اجرا یا افتتاح خواهند کرد.

بابایی لولتی از غبارروبی گلزار شهدای شهر سورک و آغاز عملیات ساماندهی گلزار شهدای روستای اوسا به عنوان بخشی از برنامه‌های هفته دولت نام برد و ادامه داد: افتتاح چمن مصنوعی و شیفت عصر درمانگاه طبقده، پروژه‌های برق، ساختمان اداری بنیاد مسکن، روکش آسفالت روستای جامخانه، طرح هادی روستاهای هلومسر و اناردین و یک سالن ورزشی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افتتاح طرح هادی روستای ولوجا، آغاز عملیات تعریض ورودی روستای دارابکلا، افتتاح گلخانه و آزمایشگاه اسلام‌آباد را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد و گفت: همچنین عملیات بهسازی جاده سنه‌کوه ـ وارمی و ساخت مخزن آب شهر طبقده آغاز می‌شود.

فرماندار میاندورود افزود: افتتاح دفتر دهیاری روستای سیاه‌چنار و آغاز عملیات احداث مخازن آب در روستاهای ماکران، لالیم، اسرم و جامخانه نیز از دیگر طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دولت است.

بابایی لولتی با تأکید بر ضرورت استمرار روند توسعه در میاندورود خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای سطح خدمات عمومی و پاسخگویی به مطالبات و نیازهای مردم در مناطق شهری و روستایی شهرستان انجام می‌شود.