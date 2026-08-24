احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست و تجلیل از خبرنگاران شهرستان گلپایگان با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان و آخرین وضعیت پروژه فیبر نوری در شهرستان گلپایگان گفت: پروژه آسیاتک یک پروژه ملی است که توسط سه شرکت در کل کشور اجرا شده و در منطقه گلپایگان، وظیفه اجرای فیبر نوری بر عهده شرکت آسیاتک بوده است.

وی افزود: در زمان شهردار وقت، مجوز حفاری برای شرکت آسیاتک صادر شده بود، اما به دلیل تغییر دولت و همچنین تغییر چندباره نماینده شرکت آسیاتک در شهرستان، اجرای پروژه با مشکلات و تأخیرهایی مواجه شد.

مهاجری اظهار کرد: پیگیری‌های لازم انجام و اخطارهایی نیز به شرکت آسیاتک داده شد و در جلسه‌ای که هفته گذشته با نمایندگان این شرکت در شهرداری برگزار شد، مقرر شد حداکثر ظرف یک ماه آینده نسبت به تحویل پروژه اقدام کنند.

وی تصریح کرد: شرکت آسیاتک پیمانکار شهرداری نیست و ارتباط کاری آن با شهرداری صرفاً در چارچوب مجوز حفاری است. موضوع فیبر نوری یک پروژه عمرانی کشوری است که توسط چند شرکت از جمله ایرانسل، آسیاتک و شاتل در حال اجراست و شهرداری گلپایگان صرفاً مجوز حفاری را برای این شرکت صادر کرده است.

شهردار گلپایگان ادامه داد: با توجه به شرایطی که به وجود آمده، موضوع از طریق فرمانداری و دستگاه‌های نظارتی نیز پیگیری شده و شرکت آسیاتک قول داده است ظرف یک ماه آینده نسبت به تحویل شوت‌های تصویری و فیبرها اقدام کند.

مهاجری با اشاره به وضعیت اجرای فیبر نوری در شهر گفت: در بخشی از نقاط شهر، فیبر نوری به صورت ۱۰۰ درصد اجرا شده و ارائه خدمات به شهروندان در حال انجام است.

تخفیف ۷۰ درصدی برای سرمایه‌گذاران گردشگری

شهردار گلپایگان با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از سرمایه‌گذاران در شهرستان گلپایگان گفت: مدیریت شهری با همکاری شورای اسلامی شهر و فرمانداری، بسته‌های تشویقی ویژه‌ای را برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه گردشگری، در نظر گرفته است.

به گفته وی، برای افرادی که برای نخستین بار در حوزه گردشگری در شهرستان گلپایگان سرمایه‌گذاری کنند، تا ۷۰ درصد تخفیف در عوارض و هزینه‌های مرتبط در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: در پروژه احداث هتل گلپایگان نیز شورای اسلامی شهر و شهرداری با اعطای ۷۰ درصد تخفیف در عوارض، حمایت قابل توجهی از سرمایه‌گذار انجام دادند تا روند اجرای این طرح تسهیل شود.

مهاجری با بیان اینکه مدیریت شهری در تمامی مراحل صدور مجوز و پروانه ساختمانی از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند، گفت: برای سرمایه‌گذارانی که به شهرداری مراجعه می‌کنند، تسهیلات و تخفیف‌های ویژه‌ای پیش‌بینی شده و تلاش می‌شود در چارچوب قانون، تمامی مراحل اداری با حداکثر همکاری و سرعت انجام شود.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری یکی از نیازهای مهم شهرستان است و احداث هتل و مراکز اقامتی می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و جذب گردشگر به گلپایگان داشته باشد.

شهردار گلپایگان با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه گفت: برای اجرای پروژه هتل گلپایگان، علاوه بر همکاری مدیریت شهری در صدور پروانه و تغییر کاربری، اداره راه و شهرسازی شهرستان و اداره کل راه و شهرسازی استان نیز در تأمین زمین و رفع مشکلات حقوقی همکاری مناسبی داشته‌اند.

وی افزود: در برخی مراحل که موانع جدی برای اجرای پروژه وجود داشت، با ورود استاندار اصفهان مشکلات برطرف شد و زمین مورد نیاز در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفت تا پروژه وارد فاز اجرایی شود.

شهردار گلپایگان همچنین به حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش تولید اشاره کرد و گفت: برای چند طرح تولیدی نیز مجوزهای لازم، از جمله مجوزهای مرتبط با کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک اخذ شده و واگذاری زمین برای اجرای این طرح‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در شهرک صنعتی گلشهر خاطرنشان کرد: مسئولان شهرستان، مدیریت شهری، اعضای شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع و تسریع در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه همکاری گسترده‌ای داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده نتایج مطلوبی حاصل شود.

مهاجری با اشاره به واگذاری زمین برای استقرار صنایع و کارگاه‌های مزاحم در خارج از محدوده شهری گفت: بخش عمده مجوزهای لازم در این زمینه صادر شده و فرآیند واگذاری در حال انجام است که این اقدام علاوه بر ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری، به کاهش مزاحمت‌های شهری و ساماندهی فعالیت‌های صنعتی کمک خواهد کرد.