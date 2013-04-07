بازگشت عجیب سپاهان از عربستان/ مشکل زردپوشان پیش از دیدار با استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان ایران که در هفته چهارم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا میهمان الاهلی عربستان است، با پرواز ساعت 11:45 دقیقه صبح امروز از اصفهان راهی تهران میشود و پس از یک شب اقامت در تهران، ساعت 7 صبح فردا دوشنبه تهران را به مقصد شهر جده عربستان ترک میکند.
شاگردان زلاتکو کرانچار که در شهر مکه اقامت میکنند، ساعت 22 روز چهارشنبه در ورزشگاه ملک عبدالله الفیصل شهر جده به مصاف تیم الاهلی میروند. طبق برنامهریزی سپاهانیها باید صبح پنجشنبه به ایران باز گردند ولی به علت نبود پرواز برگشت، بازگشتی عجیب و پردردسر به ایران خواهند داشت.
سپاهانیها ساعت 8 صبح روز پنجشنبه به فرودگاه شهر جده میروند و بالاجبار با پرواز مستقیم جده - ساری به ایران باز میگردند. آنها با اتوبوس از شهر ساری به گرگان میروند و در نهایت با پرواز گرگان به اصفهان به شهر خود باز میگردند، بازگشتی که یک روز به طول میانجامد و خستگی بسیاری را برای بازیکنان و کادرفنی تیم سپاهان به همراه خواهد داشت.
این درحالی است که سپاهانیها باید روز دوشنبه 26 فروردینماه هم در تهران با استقلال بازی کنند، دیداری که در چارچوب هفته سی و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور خواهد بود.
رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر، با تائید این اخبار در خصوص اینکه چرا سپاهانیها بعد از بازگشت به ایران در تهران نمیمانند تا پیش از دیدار با استقلال مسافرت کمتری انجام دهند، گفت: در ابتدا میخواستیم از جده به تهران سفر کنیم تا پیش از دیدار با استقلال اردویی را در این شهر برگزار کنیم اما به علت اینکه بازیکنان علاوه بر خستگی جسمی، به دلیل دوری از خانواده ممکن است دچار خستگی روحی هم شوند، ترجیح دادیم به اصفهان رفته و یک روز پیش از دیدار با استقلال به تهران سفر کنیم.
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