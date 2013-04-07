راهیابی دانشگاه آزاد مهديشهر به فينال مسابقات بين المللي ربوکاپ آزاد ايران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جعفری چاشمی صبح یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در هشتمین دوره مسابقات بین اللملی روبوکاپ آزاد بیش از 1200 تیم از 14 کشور جهان حضور داشتند که از این تعداد150 تیم خارجی بودند.

وی افزود: از ابتداي مسابقات تيم هاي روبوکاپ دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهديشهر در ليگ هاي روبات هاي مين ياب دستي، روبات هاي مين ياب خودکار (دو تيم‌) و شبيه ساز دو بعدي فوتبال درخشيدند.

رئیس دانشگاه آزاد مهدیشهر تصریح کرد: این تیم ها تا كنون در ليگ مين ياب دستي به مرحله فينال و در ليگ هاي مين ياب خودكار و شبيه ساز دو بعدي فوتبال جزو هشت تيم برتر مسابقات هستند.

جعفری افزود: در اين دوره شرکت کنندگانی از کشورهای آمریکا، چین، هلند، ژاپن، آلمان، ترکیه، یونان، مکزیک، برزیل، جمهوری چک، پاکستان، هند، کلمبیا و استرالیا حضور دارند.

تیم رباتیک دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهديشهر متشکل از 12 نفر عضو و یک سرپرست در قالب چهار تيم در این دوره از مسابقات حضور دارند.

هشتمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

لازم به ذکر است اين دوره از مسابقات همچنان ادامه دارد و تيم هاي برتر اين دوره به مسابقات جهاني روبوكاپ اعزام خواهند شد.