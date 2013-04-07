اتمام آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی/کپی اسناد هویتی از لیست مدارک حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عسکری زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با اتصال دستگاه‌های دولتی و اجرایی به پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور نیازی به ارائه کپی شناسنامه، کارت ملی و دیگر اسناد هویتی هنگام مراجعه مردم به این دستگاه‌ها نخواهد بود.

وی همچنین در ادامه عنوان کرد:اتصال به این پایگاه بصورت برخط (آنلاین) است بدین ترتیب ، بلافاصله می‌توان نسبت به احراز و تصدیق هویت مراجعان اقدام کرد ولی در عین حال برخی دستگاه‌های اجرایی نیز با توجه به عدم نیاز به استعلام آنی می توانند به صورت آفلاین به پایگاه اطلاعات جمعیتی متصل شوند.



مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان با بیان اینکه کلید ورود به پایگاه اطلاعات جمعیتی، شماره ملی ایرانیان است که با استفاده از آن احراز و تصدیق هویت انجام می‌شود، افزود: با این حال برای برخی دستگاه‌ها ،مشاهده تصویر چهره افراد هم اهمیت داردو امکان مشاهده عکس افراد برای آن دستگاه‌ها فراهم شده است.



عسکری زاده با بیان اینکه استعلام هویت با ارائه دو کلید شامل شماره ملی و تاریخ تولد فرد میسر است، بیان کرد: در صورتی که اتصال آنلاین به پایگاه اطلاعات جمعیتی ثبت‌احوال از سوی کل دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد، به همراه داشتن مدارک یا ارائه نسخه‌های کپی از شناسنامه و کارت ملی نیازی نخواهد بود.



مدیرکل ثبت احوال استان ضمن اشاره به مزایای کارت ملی هوشمند اعلام کرد: زیرساختهای صدور این کارت در استان فراهم شده و احراز هویت افراد و امضاء دیجیتال در فضای مجازی از مهمترن کاربردهای این کارت است.



وی همچنین ادامه داد: سازمان ثبت احوال با بهره‌گیری از تکنولوژی it، فصل نوین سازی خود را پشت سر می‌گذارد و در آینده تبدیل به سازمانی تمام الکترونیک خواهد شد.



عسکری زاده همچنین در خصوص طرح کارت ملی هوشمند بیان کرد: تندیس و لوح تقدیر بیست و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی از طرف رییس جمهور بخاطر طرح پژوهشی کارت هوشمند ملی، مایه افتخار و مباهات برای مجموعه ثبت احوال است که نصیب این سازمان شده است.