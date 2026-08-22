به گزارش خبرنگار مهر، نیلوفر اردلان ۱۱ مرداد بهصورت رسمی هدایت تیم فوتبال زنان پرسپولیس را برعهده گرفت اما تنها چند روز بعد ادامه حضور او روی نیمکت سرخپوشان با ابهام مواجه شد.
باشگاه سنگین ماشین ایستا البرز که اردلان فصل گذشته هدایت آن را برعهده داشت، مدعی است این مربی قرارداد سهساله با این باشگاه داشته و بدون طی مراحل قانونی اقدام به فسخ یکطرفه آن و عقد قرارداد با پرسپولیس کرده است.
حسین سلیمزاده مدیرعامل و مالک ایستا در نشست خبری این باشگاه اعلام کرد که موضوع را از طریق کمیته تعیین وضعیت پیگیری خواهند کرد و تا پایان این مسیر قانونی پیش میروند. او همچنین تأکید کرد که انتظار داشته اردلان حرفهایتر با موضوع قراردادش برخورد کند.
در سوی مقابل پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس نیز به اردلان فرصت کوتاهی داده تا مشکل خود با باشگاه ایستا را هرچه سریعتر حل کند. پرسپولیس تمایلی ندارد مستقیماً وارد اختلاف میان این مربی و باشگاه ایستا شود و منتظر است اردلان وضعیت قراردادی خود را مشخص و مدارک جدایی قانونیاش را ارائه کند.
در صورت حل نشدن این مشکل احتمال جدایی اردلان از پرسپولیس و انتخاب گزینهای دیگر برای هدایت تیم زنان این باشگاه وجود دارد.
این اتفاق در حالی رخ داده که فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان از ۲۰ شهریور آغاز میشود و پرسپولیس زمان زیادی برای تعیین تکلیف نیمکت خود ندارد.
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