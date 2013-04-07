اعلام زمان برنامه تمرینی و نشست خبری مربیان استقلال و الهلال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران، نشست خبری سرمربیان دو تیم استقلال ایران والهلال عربستان همراه با نشست هماهنگی و جلسه تمرینی این دو تیم فردا دوشنبه در محل روابط عمومی سازمان لیگ برگزار می‌شود. طبق برنامه ابتدا سرمربی الهلال ساعت 18:30 پاسخگوی خبرنگاران است و پس از آن امیر قلعه نویی سرمربی استقلال ساعت 19 در نشست خبری حاضر می‌شود. جلسه هماهنگی مسابقه هم ساعت 17:30 برگزار می‌شود.

تیم فوتبال الهلال و استقلال آخرین تمرین خود را قبل از بازی زیر نور برگزار خواهد کرد. بر این اساس ابتدا از ساعت 20 تا 21 تیم الهلال در زمین اصلی ورزشگاه آزادی تمرین می‌کند. پس از آن بازیکنان استقلال از ساعت 21:15 تا 22:15 در ورزشگاه آزادی تمرین خواهند کرد.

دیدار دو تیم استقلال و الهلال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه ساعت 21 در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.