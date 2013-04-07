خسوس به ایران بازگشت/ فرصت بازی با اسپانیا را نداریم!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، لیلا یارمحمدی رئیس دپارتمان فوتسال ضمن بیان مطلب فوق گفت: اصلا برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی فوتسال اسپانیا در دستور کار کمیته فوتسال نبوده و در حد یک صحبت کوتاه و بررسی شرایط بازی با این تیم بوده است.

وی ادامه داد: به طور کلی برای بسیاری از ‌تیم‌های ملی در رده‌های مختلف عرف این است که از طرف برخی از کشورها دعوت می‌شویم و یا از آنها دعوت می‌کنیم. ابراز علاقه برای برگزاری دیدار دوستانه با یک کشور به معنای قطعی شدن برگزاری مسابقه نیست بلکه در واقع ارزیابی گزینه‌های مختلف است.

"پیش از سفر خسوس کاندلاس به اسپانیا سرپرست کمیته فوتسال با ایشان صحبت کرد تا شرایط را ارزیابی کند". رئیس دپارتمان فوتسال با بیان این مطلب تاکید کرد: این به معنای آن نیست خسوس حتما ترتیب یک بازی دوستانه با تیم ملی اسپانیا را بدهد. البته اگر بتوانیم با این تیم یک بازی دوستانه داشته باشیم بی‌شک به تجربه بازیکنان و کادر فنی افزود می‌شود اما فعلا چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار ندارد.

وی تصریح کرد: برنامه تیم ملی تا مسابقات آسیایی تدوین شده و به نظر نمی‌رسد که فرصت برگزاری این دیدار دوستانه را حداقل تا سه ماه آینده داشته باشیم.

یارمحمدی در پایان گفت: سرمربی تیم ملی فوتسال ساعت 10:30 صبح امروز یکشنبه به ایران باز گشت و پس از نشست با سرپرست کمیته فوتسال، اسامی تیم ملی را برای حضور در اردوهای تدارکاتی اعلام می‌کند.