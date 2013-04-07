اعتراض ابتکار به حصارکشی در پارک پردیسان/ رکورد تهرانیها در تولید زباله

به گزارش خبرگزاری مهر،شورای اسلامی شهر تهران در اولین جلسه خود در سال 92 حسابرسی شرکت همشهری و مرکز مطالعات و برنامه و ریزی شهر تهران را مورد بررسی قرار داد و شهردار تهران نیز گزارش مختصری از عملکرد شهرداری در خصوص طرح استقبال از بهار ارائه کرد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در ابتدای پانصد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به آغاز سال نو برای ملت ایران و همه مسولین سالی پر از خیر و برکت آرزو کرد و ابراز امیدواری کرد که در این سال گرفتاریهای مردم رفع شود.

وی همچنین بااشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی ، ابراز امیدواری کرد: مردم ایران مانندگذشته بتوانند باسربلندی از عهده مشکلات برآیند و در مقابل دشمنان قسم خورده کشورمان مقاومت کنند و با ایستادگی به پیروزی نهایی برسند.

چمران همچنین اضافه کرد: وظیفه ما در شورای شهر و شهرداری این است که برای فراهم شدن این پیروزی ها بستر لازم را فراهم کنیم.

قالیباف : تپه های عباس آباد شهرداری ویژه می خواهد

در ادامه این جلسه که شهردار تهران نیز حضور داشت قالیباف با درخواست اعضای شورای شهر گزارش مختصری از عملکرد شهرداری درخصوص طرح استقبال از بهار ارائه کرد.

محمد باقر قالیباف در گزارش خود با اشاره به اینکه این طرح طبق روال همه ساله از 15 بهمن شروع می شود، خاطر نشان کرد: مجموعا بالای 85 درصداز برنامه های نوروزی اجرای شد و از جمله حوزه خدمات شهری در این زمینه فعالیتهای چشمگیری داشته است.ز

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وی افزود: در روزهای پایان سال حجم زباله از 6 هزار تن در روز به مرز 11 هزار تن رسید که با تلاش حوزه خدمات شهری این حجم مضاعف زباله بدون هیچ مشکل و بحرانی مدیریت شد.

قالیباف با اشاره به اینکه در حوزه پروژه های عمرانی تنها یک روز تعطیلی داشته ایم افزود: در روزهای ابتدای سال بازدید های ویژه از پروژه های عمرانی داشتیم تا این حوزه نیز با قوت بالا به کارخود ادامه دهد.

شهردار تهران در ادامه اعلام کرد: درسال جدید با توجه به مشکلات اقتصادی نگاه ویژه ای به بحث تهرانگردی داشتیم و پیش بینی های لازم مربوط به رونق گردشگری داخل شهر تهران انجام شد تا کسانی که نتوانسته بودند به مسافرت روند از این امکانات استفاده کنند.

قالیباف به حجم بالای بازدید از مجموعه برج میلاد ، باغ موزه دفاع مقدس وباغ موزه فرهنگی تاریخی قصر اشاره کردو گفت: بالای 500 هزار نفر از مجموعه مفرح، شاد و خانوادگی برج میلاد بازدید کردند و از کارهای فرهنگی این مجموعه در ایام نوروز استفاده کردند.

قالیباف همچنین اضافه کرد: در حوزه فضای سبز کارهای خوبی صورت گرفت بویژه در کاشت گل های فصل بهار در بوستانها و پارکهای سطح شهر که طراوت وزیبایی خاصی به شهر بخشید.

وی همچنین به افتتاح قسمت پایانی بزرگراه آزادگان در روزهای پایان سال 91 و نیز افتتاح پارک نوروز در تپه های عباس آباد اشاره کرد و افزود: اجرای پروژه بزرگراه آزادگان به عنوان یکی از پروژه های اساسی شهر تهران با توجه به مشکلات فنی و پیچیده زیادی که داشت به اتمام رسید و توانتسیم این کمربندی را که ترافیک سنگینی برای مردم ایجاد می کرد به اتمام برسانیم.

قالیباف همچنین ویژگی های پارک نوروز راکه در ایام نوروز افتتاح شده بود .

وی همچنین پارک نوروز رادارای ویژگی های خاصی دانست که از جمله مسیر دوچرخه سواری و پیاده رو به طول ، 27 کیلومتر غیر تکراری ، نمایشگاه دائمی گل و گیاه و کلینیک گل و مجموعه آسمان نمای از جمله این ویژگی است.

مسجد جامعی : تهران دیپلماسی فرهنگی ندارد

احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بوستان نوروز ظرفیت دیپلماسی بین المللی برای تهران دارد، برحفظ ظرفیت بین المللی آن تاکید کرد.

مسجد جامعی افزود: توجه به فرهنگ در همه کلانشهرهای دنیا در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفت و شکل گیری ایده های مانند پایتخت های فرهنگی اروپا یا جهان اسلام در ادامه همین نگرش و رویکرد بوده است.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون برخی شهرهای کشورهای اسلامی و همسایه ما حتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در فهرست شهرهای برگزیده فرهنگی جهان هستند اما تهران به رغم ظرفیت های انسانی وکالبدی درهیچ کدام از این فهرست های جهانی قرار ندارد.

مسجد جامعی اظهار داشت: نامگذاری بوستانی به نام نوروز، پیشنهادی بود که چند سال پیش با این رویکرد ارائه شد و قرار بود بوستان نوروز به نوعی زمینه ساز حضور فرهنگی و متقابل کشورهای باشد که در آنجا مراسم نوروز گرامی دانشته می شد و زمینه یک دیپلماسی فرهنگی فعال دسته کم منطقه ای را فراهم سازد در حالی که چنین نشد و آنچه در این بوستان اتفاق افتاد با چنین رویکردی نبوده است.

به گفته مسجد جامعی هر چند که این کار صورت گرفته ، ارزشمند است و به فضای عمومی و پر طراوت شهری می افزاید اما جای دیپلماسی فرهنگی فعال شهری مبتنی بر گفتگو وتفاهم بین ما وسایر کشورها همچنان خالی است.

عضو شورای شهر افزود: پیش تر ها نام اکو برای چنین مجموعه ای انتخاب شده بود اما با توجه به آنکه نوروز در همه کشورهای عضو اکو شناخته شده است بنابراین این نام انتخاب گردید و منجر به تغییر نام در نشریه رسمی آن سازمان از اکو به اکو نوروز گردید.

رئیس ستاد شورایاریهای شهر تهران در پایان از شهرداری خواست با این رویکرد، طرح بازبینی شود وظرفیت بین المللی این پارک حفظ شود.

قالیباف در تکمیل سخنان مسجدجامعی اشاره کرد: تپه های عباس آباد این ظرفیت رادارد که در حوزه مسائل فرهنگی و هنری در مقیاس کشورهای اسلامی بتواند همه فستیوال های اسلامی و فرهنگی را پیشتیبانی کند.

وی با اشاره به امکانات و ظرفیتی که در آنجا فراهم شده است عنوان کرد: لایحه ای در شهرداری در حال تنظیم است که بتوانیم برای تپه های عباس آباد یک شهرداری ویژه تعریف کنیم.

قالیباف در ادامه با اشاره به هماهنگی لازم برای ایجاد زیرساخت های این مجموعه ، اعلام کرد: قرار است مصلی را نیز در این طرح ببینیم و با یک مدیریت واحد یک مجموعه فرهنگی مذهبی و هنری احداث شود.

به گفته قالیباف تپه های عباس آباد دیگر برای یک فستیوال فرهنگی در مقیاس کشورهای اسلامی چیزی کم ندارد و تهران می تواند این محوریت را داشته باشد.

عملکرد مالی شرکت همشهری مطلوب اعلام شد

حسابرس مستقل شورای اسلامی شهرتهران صورتهای مالی شرکت همشهری برای سال مالی منتهی به 1389 از جنبه استانداردهای حسابرسی را به صورت مطلوب اعلام کرد.

وی همچنین افزود: در محدوده بررسی های بعمل آمده نتیجه عملیات شرکت در رابطه با تولید و انتشار مجلات در طی سال 89 منجر به زیان ناخالص به میزان حدود 94 میلیارد ریال شده است که با توجه به روند رو به افزایش تیراژ مجلات و نیز اهداف و سیاست های شرکت این اقدام ضروری به نظر می رسد

مهدی ذاکر مدیرعامل شرکت همشهری در توضیحی در خصوص زیان ده بودن مجلات شرکت همشهری گفت: این مجلات طبق سیاست شرکت همشهری قرار بوده است که ظرف مدت 3 سال به خودکفایی برسد ذاکر افزود: بنابراین در سال 89 طبق این گزارش مجلات همشهری 94 میلیارد ریال زیاده بوده اند که در سال 90 با 27 درصد کاهش به 69 میلیارد ریال رسیده و امسال سالی است که مجلات به خودکفایی برسند.

ذاکر تاکید کرد: درشرکت همشهری همه چیز شفاف است و این شرکت علاوه بر اینکه زیان ده نبوده است بلکه در سال 89 که گزارش مالی آن قرائت شد 29 میلیارد تومان سود آور بوده است.

مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با مثبت ارزیابی کردن عملکرد شرکت همشهری اظهار داشت: ما در کمیسیون توسط یک تیم انتشارات همشهری را رصد می کنیم که انصافا مجلاتی که در زمینه ارزشی تولید می شوند قابل تقدیر هستند.

حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران نسبت به اینکه شرکت همشهری بخشی از درآمد خود را صرف کارهای فرهنگی می کند انتقاد کرد و گفت: تمام شرکت های شهرداری باید درآمد خودرا به حساب خزانه شهرداری واریز کنند و سپس طبق برنامه و بودجه بندی ان در آمد هزینه شود، اگر اینگونه نباشد تمام هزینه کردها فاقد هستند.

وی افزود: اگر هر شرکت یا موسسه هر چه درآمد داشته باشد خودش هم هزینه کند پس برنامه 5 ساله و برنامه چشم انداز 20 ساله چه می شود؟

اقدامیان نیز با اشاره به اینکه شرکت ها دارای مجمع هستند و هیات رئیسه موظف به اجرای مصوبات مجمع هستند، گفت: با توجه به اینکه گروه مجلات همشهری کار موازی با شرکت همشهری بود منحل شد و اکنون نیز چند مجله در حوزه خود شرکت همشهری چاپ می شوند و این کار دیگر در سال 90 تکرار نشد چرا که شرکت مستقلی به نام گروه هشمرهی نداریم بنابراین اگر مجموعه را به صورت یکجا ببینیم شرکت همشهری سود آور بوده است.

در این جلسه، همچنین مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر و معمومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر نسبت به دیوار کشی داخل پارک پردیسان انتقاد کردند و خواستار جلوگیری از این اقدام غیر قانونی شدند.