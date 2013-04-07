به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه کارنامه که به صورت هفتگی به نقد مباحث حوزه کتاب می پردازد دوشنبه 19 فروردین با حضور کارشناسان، کتابهای دینی عامهپسند را مورد نقد قرار میدهد.
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم شمس کارشناس کتب دینی و یدالله سعدی ناشر میهمانان این مجله تصویری خواهند بود.
برنامه "کارنامه" در قالب یک مجله تصویری از بخشهای مختلفی تشکیل شده است. نخستین بخش آن با عنوان "دیباچه" سرمقاله این مجله تصویری است. بعد از آن اخبار حوزه کتاب و نشر در بخش "کوچه کتاب" بررسی و سپس بخش اصلی برنامه که گفتگوی ویژه و بحث با منتقدان و صاحب نظران حوزه کتاب در میزگردی به صورت زنده انجام میگیرد.
در پرونده هر قسمت بخشی با عنوان "عیار" روی آنتن میرود که در قالب یک بخش گرافیکی با چند نفر از اهالی فن درباره آن موضوع خاص گفتگو و نظرسنجی از مخاطبان و گزارشهای مرتبط با بحث پخش میشود. در انتهای هر برنامه نیز یک بسته پیشنهادی با عنوان "فانوس" به بینندگان ارایه میشود که این بخش شامل معرفی کتابهای مختلف به مخاطبان است.
اجرای این برنامه را فائزه نعمتی بر عهده دارد و مالک شجاعی به عنوان مجری کارشناس میزگردها، با دو نفر از میهمانان به گفتگو مینشیند.
برنامه "کارنامه" به تهیه کنندگی محمد رحیمی کاری از گروه معارف و اندیشه دینی شبکه چهار، دوشنبه شبها ساعت 21 روی آنتن شبکه چهار میرود.
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