مراسم تشییع و تدفین مادر شهید «خسرو نظری» در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم شهیدپرور شهرستان گناوه، در گلزار شهدای شهر گناوه برگزار شد.
در این آیین معنوی اقامه نمار میت بر پیکر پاک و مطهر مادر شهید گرانقدر به امامت حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی، امام جمعه گناوه برگزار شد و حاضران با حضور در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام والای شهیدان و خانوادههای معظم آنان، در سوگ مادر فداکار و صبور شهید خسرو نظری به سوگ نشستند.
پیکر مطهر این مادر شهید در قطعه مربوط به والدین شهدا در جوار بارگاه امامزاده سلیمان بن علی (ع) و گلزار شهدای گناوه به خاک سپرده شد.
مادر شهید گرانقدر خسرو نظری نیز از جمله مادران صبور و فداکاری بود که سالها با عشق و دلبستگی به فرزند شهیدش، یاد و خاطره او را زنده نگه داشت و با صبر و استقامت، مسیر پرافتخار خانوادههای معظم شهدا را ادامه داد.
حضور مردم و مسئولان در این آیین، جلوهای از تکریم مقام شامخ شهدا و تجلیل از جایگاه خانوادههای معظم آنان بود؛ خانوادههایی که سرمایههای ارزشمند معنوی جامعه اسلامی به شمار میروند و پاسداشت حرمت و منزلت آنان، وظیفهای همگانی است.
در پایان این مراسم، حاضران با قرائت فاتحه و ذکر صلوات، برای آمرزش و غفران الهی روح آن مادر مؤمن و فداکار دعا کردند .
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