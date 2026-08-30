  1. استانها
  2. بوشهر
۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲

مراسم تشییع و تدفین مادر شهید «خسرو نظری» در گناوه برگزار شد

مراسم تشییع و تدفین مادر شهید «خسرو نظری» در گناوه برگزار شد

گناوه- مراسم تشییع و تدفین ، همراه با اقامه نماز میت بر پیکر مطهر مادر شهید گرانقدر «خسرو نظری» در گلزار شهدای گناوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم شهیدپرور شهرستان گناوه، در گلزار شهدای شهر گناوه برگزار شد.

در این آیین معنوی اقامه نمار میت بر پیکر پاک و مطهر مادر شهید گرانقدر به امامت حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی، امام جمعه گناوه برگزار شد و حاضران با حضور در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام والای شهیدان و خانواده‌های معظم آنان، در سوگ مادر فداکار و صبور شهید خسرو نظری به سوگ نشستند.

پیکر مطهر این مادر شهید در قطعه مربوط به والدین شهدا در جوار بارگاه امامزاده سلیمان بن علی (ع) و گلزار شهدای گناوه به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع و تدفین مادر شهید «خسرو نظری» در گناوه برگزار شد



مادر شهید گرانقدر خسرو نظری نیز از جمله مادران صبور و فداکاری بود که سال‌ها با عشق و دلبستگی به فرزند شهیدش، یاد و خاطره او را زنده نگه داشت و با صبر و استقامت، مسیر پرافتخار خانواده‌های معظم شهدا را ادامه داد.

حضور مردم و مسئولان در این آیین، جلوه‌ای از تکریم مقام شامخ شهدا و تجلیل از جایگاه خانواده‌های معظم آنان بود؛ خانواده‌هایی که سرمایه‌های ارزشمند معنوی جامعه اسلامی به شمار می‌روند و پاسداشت حرمت و منزلت آنان، وظیفه‌ای همگانی است.

در پایان این مراسم، حاضران با قرائت فاتحه و ذکر صلوات، برای آمرزش و غفران الهی روح آن مادر مؤمن و فداکار دعا کردند .

کد مطلب 6932381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد .با اولیا الله محشور بشه ان شالله

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها