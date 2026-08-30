امام جمعه هرسین از مدیریت هوشمندانه استاندار کرمانشاه تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن رضایی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با بهرام سلیمانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه، ضمن گرامیداشت هفته دولت و تبریک اعیاد فرخنده ماه ربیعالاول، از اقدامات و تدابیر مجموعه مدیریتی استان تقدیر کرد.
امام جمعه هرسین با تمجید از تلاشهای شبانهروزی دولتمردان و مدیریت ارشد استان اظهار کرد: یکی از مؤلفههای بارز مدیریت جهادی و کارآمد دولت، استاندار پرتلاش و معاونان وی، مدیریت هوشمندانه در شرایط سخت و حساس بوده است.
وی افزود: با تدبیر و برنامهریزی دقیق مجموعه مدیریتی استان، هیچگونه احساس کمبود یا نایاب شدن اقلام و کالاهای اساسی در سطح جامعه رخ نداد و بازار به خوبی مدیریت شد که این تلاشها جای قدردانی و سپاسگزاری ویژه دارد.
رضایی با اشاره به اصالت، غیرت دینی و پیشینه درخشان عشایری و انقلابی مردم هرسین، بیان کرد: مردم شریف، مؤمن و ولایتمدار این دیار همواره در تمامی صحنههای انقلاب و پاسداری از ارزشها پای کار بودهاند.
امام جمعه هرسین ادامه داد: خدمت به این مردم بااصالت، توفیق بزرگی است و نیازمند توجه مضاعف دستگاههای اجرایی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای غنی فرهنگی شهرستان هرسین، خواستار تسریع در اتمام پروژههای فرهنگی این شهرستان شد.
رضایی همچنین بر لزوم اهتمام ویژه به دغدغههای امام شهید پیرامون مباحث جوانی جمعیت، ازدواج و اشتغال تأکید کرد و گفت: تحقق کامل قانون جوانی جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری نیازمند فرهنگسازی عملی است.
وی پیشنهاد کرد دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی در زمینه اجرای برنامههای مرتبط با جوانی جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری پیشگام باشند.
نظر شما