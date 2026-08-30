به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر ذاکریهرندی، شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح طرح زیرسازی و آسفالت راه روستایی «موتور شماره ۳» شهرستان رودبار جنوب گفت: تا پایان سال جاری ما بقی مسیرهای منتهی به روستاها نیز با تفاهم نامه استانداری و سازمان راهداری، با وجود شرایط فعلی کشور به اجرا خواهد رسید.
وی افزود: اولویت دولت چهاردهم توجه و بهبود محورهای مواصلاتی است و در راستای خدمت به مردم انجام وظیفه خواهد شد.
ذاکری، ادامه داد: وظیفه داریم به تمام مردم استان کرمان به ویژه در نقاطی که با مشکلات بیشتری مواجهاند، خدمات داشته باشیم.
این طرح بخشی از ۱۷ کیلومتر زیرسازی و آسفالت راه روستایی است که از محل تفاهمنامه استانداری کرمان و سازمان راهداری در راستای بهبود مسیرهای روستایی در شهرستان رودبار جنوب تاکنون آغاز شده و با این خدمت، ۲۵۰ خانوار با جمعیتی ۱۲۰۰ نفر از راه آسفالته مناسب برخوردار شدند.
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