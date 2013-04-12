رئیس جمهور آینده تخصص محور و با برنامه باشد / به جای تخریب حرف بزنیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اراک افزود: این هماهنگی با تیم باعث می شود رئیس جمهور با تیمش دچار اختلاف و چالش هر روزه نشود.

وی با تاکید بر اینکه در دهه چهارم انقلاب نیاز به فردی داریم که شان نظام و انقلاب را حفظ کند گفت: در حال حاضر مردم ایران به رئیس جمهوری نیاز دارند که بتواند مشکلات جاری کشور را حل کند.

بادامچیان یکی از ویژگیهای ریاست جمهوری را داشتن گفتمان برشمرد و اظهارداشت: گفتمان منظور شعار نیست بلکه مبانی اساسی و کلان کشور است.

برنامه رئیس جمهور منظور رونویسی از برنامه پنج ساله توسعه نیست

وی اضافه کرد: همچنین رئیس دولت یازدهم باید برنامه داشته باشد و این برنامه منظور رونویسی از برنامه پنج ساله توسعه نیست بلکه برنامه رئیس جمهور باید تمام بخشها را در نظر بگیرد.

قائم مقام شورای مرکزی موتلفه اسلامی ادامه داد: بطور مثال سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد که در این برنامه چگونگی رفع این بیکاریها نسبت به سایر بخشهای کشور مشخص شود چراکه از سویی با افزایش شهرنشینی مواجه هستیم و در این برنامه ارتباط بیکاری با شهر نشینی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: در بخش مسکن هم باید سیاست اتخاذی رئیس قوه مجریه طوری درنظرگرفته شود که این ارزانی و ساخت مسکن مفید واقع شود.

بادامچیان یکی از مشکلات کشور را عدم ثبات قیمت و گرانی اعلام کرد و گفت: ثبات نرخ ارز و برابری ارز و ریال از دیگر برنامه های ریاست جمهوری قرار گیرد.

موتلفه در خصوص معرفی "آل اسحاق" به توافق رسیده است

وی بر داشتن برنامه موتلفه برای ریاست جمهوری یازدهم تاکید کرد و اظهارداشت: پس از بررسیهای لازم و نگاه کردن به شرایط موجود و این ویژگیها که باید رئیس جمهوری داشته باشد در نهایت موتلفه به یحیی ال اسحاق رسید.

قائم مقام شورای مرکزی موتلفه اسلامی با اشاره به بداخلاقی های انتخاباتی اظهارداشت: باید به جای درگیریها و تخریبها هر کسی حرف خودش را بزند و رقابتهای تخریبی نداشته باشیم چراکه بخشی از نیروهای مفید جامعه را از طریق همین بداخلاقی ها از دست داده ایم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر حمایت از کاندیدای دیگر احزاب گفت: به علت ماهیت حزب نمی توانیم با اصلاح طلبان حمایت یا ائتلاف کنیم اما حاضریم طبق اصول و ضوابط با همه اصولگرایان ائتلاف کنیم.

این عضو شورای مرکزی حزب با تاکید بر اینکه در حال حاضر در کشور تعدد نامزد داریم نه تفرقه تصریح کرد: ما انتخابات پرشوری خواهیم داشت چراکه ملت ما می دانند راه حل این مشکلات موجود کنار کشیدن و رای ندادن نیست.

موتلفه با احمدی نژاد درگیر نیست، اختلاف در سیاست هاست

وی در خصوص پرسش خبرنگاری مبنی بر حمایت از دکتر احمدی نژاد در سال 88 و در حال حاضر اختلاف با ایشان اضافه کرد: موتلفه در سال 88 از دکتر احمدی نژاد حمایت کرد چراکه احساس کرد استکبار جهانی از گروه موسوی حمایت می کند و در سال 88 موتلفه به تکلیف خود عمل کرد ضمن اینکه موتلفه با دکتر احمدی نژاد درگیر نیست و در سیاستهایی با ایشان اختلاف دارد.

بادامچیان در خصوص سیاست خارجی ریاست جمهوری آینده همچنین گفت: در سیاست های خارجی کشور در چارچوب نظام، قانون اساسی و سیاستهای کلان رهبری تایید می شود اما نوع تدبیر در سیاست خارجی مطرح است در حال حاضر سیاست اوباما در منطقه سیاست تغییر است و دخالت در سوریه و لیبی و دیگر کشورها به منظور ایجاد تفرقه و وابستگی اقتصادی صورت می گیرد که ریاست یازدهم دولت باید این مسائل را به خوبی بداند و تدبیر کند.

وی با تاکید بر اینکه نباید در این تدبیرها یک قدم از ارزشهای انقلاب و نظام عقب نشینی کنیم گفت: سازشها مقدمه شکستهاست و رئیس جمهور باید بداند ضمن تدبیر در سیاست خارجی تنش ایجاد نکند.

بادامچیان با اشاره به اینکه، همه سلیقه ها در انتخابات شرکت می کنند، در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون چیستی جریان انحرافی گفت: جریان انحرافی جریانی است که اسلام را هدف قرار داده است و از مکتب ایرانی سخن می گوید، ما با تمدن ایران باستان موافقیم اما هر جریانی که در مقابل اسلام قرار بگیرد را نفی می کنیم. همانطور که در زمان دولت آقای خاتمی جامعه مدنی مطرح شد که خاتمی گفت جامعه مدنی ادامه گفتگوی مدینته النبی پیامبر است اما عده ای می خواستند آن را در مقابل اسلام بگذارند تا اسلام را نفی کنند.

وی تصریح کرد: اگر کسی سراغ کوروش می رود قصدش تجلیل از پادشاه گذشته ایران باشد اشکال ندارد اما اگر ضربه به اسلام باشد در مقابل آن می ایستیم.