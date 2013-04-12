مردم تحت تاثیر تبلیغات دشمنان در انتخابات قرار نگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محدثی در نماز جمعه این هفته تایباد اظهار کرد: انتخابات سرنوشت یک ملت را رقم می زند و باید تمام افراد با هوشیاری کامل در این عرصه حضور داشته باشند.

امام جمعه تایباد افزود: تمام افراد جامعه باید در انتخابات حضور پر رنگی داشته باشند تا بتوانیم با انتخاب فرد اصلح دشمنان انقلاب را مایوس کنیم.

حجت الاسلام محدثی با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی یک تکلیف است و مردم با بصیرت ایران همیشه در عمل نشان دادند پیروی ولایت فقیه هستند و خواهند بود.

وی به مقام والای حضرت فاطمه زهرا ( س ) اشاره کرد و گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) دارای شخصیتی رفیع و والا مقام است و برترین زن جهان است.

امام جمعه تایباد با اشاره به اینکه حضرت فاطمه ( س ) نزد خداوند در بالاترین درجات قرار دارد افزود: اکتفا به ضروریات زندگی و ساده­زیستی، از ویژگی های برجسته آن حضرت است.