سالاری: هوشیاری در برابر نفوذ از مسیر پالرمو و FATF ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میثم سالاری، امام جمعه موقت بخش رودخانه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با موضوع دفاع از ولایت در سیره حضرت زهرا سخن گفت.

وی با اشاره به آیه ولایت گفت: ولایت ادامه نبوت و ضامن بقای دین است و تأکید کرد حضرت زهرا نخستین مدافع ولایت پس از رحلت پیامبر بود و با خطبه فدکیه حقیقت امامت را برای مردم روشن ساخت.

حجت‌الاسلام سالاری افزود: دفاع فاطمی از ولایت از سر معرفت و تکلیف الهی بود، نه احساس، و این مکتبی جاودان برای همه عصرها است.

وی بر لزوم الگوگیری از بصیرت و شجاعت حضرت زهرا و دفاع آگاهانه از ولایت و رهبری دینی در جامعه امروز تأکید کرد.

امام جمعه موقت رودخانه با اشاره به بررسی کنوانسیون‌های پالرمو و FATF گفت: دشمنان انقلاب اسلامی پس از ناکامی در جنگ سخت، امروز از مسیر حقوقی و اقتصادی به دنبال نفوذ و کنترل ملت ایران هستند.

وی افزود: این معاهدات با عناوینی همچون شفافیت مالی و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته مطرح می‌شوند، اما در واقع می‌توانند راه انتقال اطلاعات اقتصادی و مالی کشور به بیگانگان را هموار سازند.

حجت‌الاسلام سالاری با تأکید بر ضرورت هوشیاری مسئولان اظهار داشت: در شرایط دشمنی آشکار برخی دولت‌های غربی، اعتماد به سازوکارهایی که می‌تواند دست آنان را به اطلاعات اقتصادی و قضائی کشور باز کند، خطرناک است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اسلام و انقلاب بر عزت و استقلال امت اسلامی تأکید دارند و هرگونه توافق بین‌المللی که زمینه نفوذ و سلطه بیگانگان را فراهم کند، باید با دقت و هوشیاری کامل مورد بررسی قرار گیرد.

امام جمعه موقت رودخانه با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: این روز نماد بیداری، عزت و استقلال ملت ایران است.

وی افزود: استکبارستیزی در منطق امام خمینی یک وظیفه الهی است و قدرت‌های جهانی امروز همان ادامه‌دهندگان راه شیطان‌اند که با نقاب دموکراسی به ملت‌ها ظلم می‌کنند و باید با بصیرت در برابر آنان ایستاد.

سالاری تأکید کرد: استکبار امروز در قالب جنگ نرم و تهاجم فرهنگی عمل می‌کند و رسالت ما تقویت ایمان، بصیرت و روحیه مقاومت در نسل جوان است.