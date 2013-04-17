خلق حماسه با رعایت موازین دینی و اخلاقی ممکن است/ صداقت سیاسی لازمه حماسه است

حجت الاسلام والمسلمین احمد حسین شریفی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه چه نسبتی میان اخلاق انتخاباتی با حماسه سیاسی می توان متصور شد؟ گفت: به نظر بنده از شرایط ضروری تحقق حماسه واقعی، دینی و اسلامی در بعد سیاسی، رعایت اخلاق انتخاباتی هم توسط مسئولان مربوطه، کارگزاران و کاندیداهای ریاست جمهوری و به طور کلی کاندیداهایی که در معرض انتخابات مختلف هستند و هم توسط طرفداران آنها و مردم است.

وی ضمن اشاره به اینکه به هر حال ما موقعی می توانیم حماسه بیافرینیم که در چارچوب موازین دینی، انسانی و اخلاقی حرکت کنیم و الا حماسه نخواهد بود، ولو این کار به مشارکت بیشتر مردم هم بینجامد، افزود: نمی توان تحریک احساسات و برانگیختن احساسات و به اوج رساندن احساسات به هر قیمتی و مردم را به پای صندوق های رأی کشاندن و طرفداران را جذب کردن را حماسه نامید.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تأکید کرد: قطعا منظور مقام معظم رهبری(حفظه الله) هم از حماسه سیاسی این نیست. حماسه سیاسی قطعا موقعی محقق می شود که در چارچوب اخلاق و ارزشهای اسلامی و دینی باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که به نظر شما اخلاق انتخاباتی حاکم بر فضای سیاسی کشور در فضای موجود چقدر با حماسه آفرینی فاصله دارد؟، تصریح کرد: تا جایی که بنده اطلاع دارم و رفتارها و برخوردها را رصد می کنم، افرادی که در معرض کاندیداتوری هستند و یا خودشان را معرفی کردند و همچنین برخورد مردم و گروه ها و احزاب مختلف سیاسی خوب است، اگر روند به این شکل پیش برود ما نسبت به دوره های قبل، قدری پیشرفت داشته ایم و فضا اخلاقی تر شده است.

شریفی با اشاره به اینکه حقیقتا در دوره های قبل خیلی با ارزشهای اسلامی و رعایت اخلاقیات اسلامی فاصله داشتیم، اظهار داشت: هرچند شخصا بنده به عنوان کسی که دغدغه اخلاقیات اسلامی را دارم اینکه به گونه ای غیرصادقانه با مردم برخورد شود، ناراحت می شوم. بعضی از گروه های سیاسی دورویی دارند.

وی در پایان سخنانش بیان کرد: در مجموع حمله به دیگران و علیه همدیگر صحبت کردن فعلا در این فضای موجود خیلی نمود ندارد و فضای قابل پذیرشی است. اگر انشاء الله به همین شکل باشد و رسانه ها هم کمک کنند و کاندیداها هم مواظبت بیشتری از خودشان داشته باشند امیدواریم انتخابات اخلاقی و در تراز جمهوری اسلامی برگزار کنیم.