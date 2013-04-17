احمدی نژاد از مرمت 600 مسجد جامع رونمايي می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود علويان صدر، معاون میراث فرهنگی کشور افزود: اين مراسم با حضور رئيس جمهور برگزار و همزمان در تهران به صورت ويدئو کنفرانس مرمت مساجد جامع 9 استان ديگر نيز رونمايي خواهد شد.

وي اضافه کرد: برگزاري مراسم نکوداشت ثبت جهاني رديف موسيقي و برگزاري مراسم بزرگداشت روز فردوسي از ديگر برنامه هاي مهم سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در هفته ميراث فرهنگي است.

علويان صدر اضافه کرد: برنامه ريزي براي تکميل پروژه هاي مهر ماندگار و افتتاح آن ها در استان هاي مختلف، انتخاب موزه برتر و تکميل و افتتاح پروژه هاي نيمه تمام در حوزه ميراث فرهنگي از ديگر برنامه هاي مهم سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در هفته ميراث فرهنگي است.

وي خاطرنشان کرد: همچنين انتشار يک کتابچه و معرفي مهمترين دستاوردهاي 8 ساله دولت نهم و دهم در حوزه ميراث فرهنگي يکي ديگر از اقداماتي است که در هفته ميراث فرهنگي صورت خواهد گرفت.

معاون ميراث فرهنگي کشور با اشاره به جايگاه و نقش مشارکت هاي مردمي و بخش خصوصي در پيشبرد اهداف و سياست هاي معاونت ميراث فرهنگي از راه اندازي مجمع خيرين ميراث فرهنگي در سراسر کشور خبر داد و افزود: اين مجمع با هدف افزايش مشارکت هاي مردمي در حوزه ميراث فرهنگي احداث خواهد شد.

وي همچنين با اشاره به نقش ميراث فرهنگي در معماري شهرها با انتقاد از معماري برخي از بازارها و مجتمع هاي تجاري در شهر بر استفاده از ظرفيت ميراث فرهنگي در فرآيند توسعه شهري تاکيد کرد.

اين مقام مسوول همچنين در ادامه به حوزه هاي ديگر ميراث فرهنگي در کشور اشاره کرد و يادآور شد: خوشبختانه حوزه ثبت ملي آثار در حال حاضر در استان هاي مختلف کشور جلوه تازه اي پيدا کرده به گونه اي که استانداران استان هاي مختلف خواستار برگزاري همايش هاي ثبت ملي آثار در استان هاي خود هستند.

وي همچنين به مهمترين برنامه ها و اقدامات معاونت ميراث فرهنگي در سال گذشته اشاره کرد و افزود: ثبت ملي دهه امامت و ولايت، برگزاري همايش ثبت ملي آئين هاي عاشورايي، برگزاري همايش ثبت ملي ميراث معنوي و ... از مهمترين برنامه هاي معاونت ميراث فرهنگي در سال 91 است.



