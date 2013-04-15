کمیته انضباطی برای رد ادعای پرسپولیس توضیحی نداد/ طلب دایی 130 میلیون است!

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، رای خود را درباره پرونده شکایت علی دایی از باشگاه پرسپولیس به دلیل داشتن مطالبات اعلام کرد. این رای به دنبال شکایت سرمربی سرخپوشان از این باشگاه به خاطر مطالباتی که داشت، صادر شده که طی آن سرمربی فعلی تیم راه‌آهن مبلغی نزدیک به 300 میلیون تومان دریافت خواهد کرد.

این رای در حالی صادر شده است که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 50 میلیون تومان جریمه‌ای که از سوی حبیب کاشانی مدیرعامل وقت پرسپولیس برای کادرفنی و بازیکنان به واسطه نتایج نامطلوب در لیگ در نظر گرفته شده است را قبول نکرده و آن را به حساب مطالبات دایی که عضو کادرفنی بوده، اضافه کرده است. این درحالی است که جریمه در نظر گرفته شده، از میزان مطالبات معوقه اغلب بازیکنان و کادرفنی کسر شده و به آنها پرداخت نشده است.

همچنین مبلغ 100 میلیون تومان بابت پاداش قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی که در قرارداد دایی نبوده، هم در مطالبات دایی از سوی کمیته در نظر گرفته شده است. این درحالی است که باشگاه پرسپولیس به این موضوع معترض است زیرا این تعهد بعد از زمان مدیریت حبیب کاشانی در پرسپولیس ایجاد شده است.

آنطور که در خبرها آمده وعده این پاداش به صورت شفاهی به علی دایی مطرح شده اما اخیرا و با توجه به اختلافات کاشانی و دایی که لطماتی به پرسپولیس زد، نامه تائید این پاداش بصورت کتبی در اختیار سرمربی پیشین پرسپولیس و کمیته انضباطی قرار گرفته است، درحالیکه مسئولان حقوقی فعلی باشگاه پرسپولیس معتقدند مدیرعامل قبلی در زمان مدیرعامل جدید این نامه را صادر کرده است!

حال سوال مسئولان باشگاه پرسپولیس این است که اگر حبیب کاشانی مبلغ این تعهد (پاداش) را پانصد میلیون تومان اعلام می‌کرد، باز هم کمیته انضباطی آن را می‌پذیرفت؟ و آیا مدیرعاملی که از یک باشگاه می‌رود، بعد از جدایی‌اش از آن باشگاه می‌تواند نامه‌ای را به امضا رسانده و قول و قراری شفاهی را مکتوب و تعهدی را ایجاد کرده و کمیته انضباطی نیز آن را تائید کند؟

همچنین موضوع دیگری که کمیته انضباطی آن را پذیرفته است، بحث بدهی بیش از 30 میلیون تومانی بابت مالیات علی دایی است که سرمربی پیشین پرسپولیس اعلام کرده این مبلغ باید توسط باشگاه پرسپولیس پرداخت می‌شد. درحالیکه باشگاه پرسپولیس معتقد است، باشگاه باید این مالیات را به اداره دارایی بپردازد نه به سرمربی پیشین پرسپولیس.

از سوی دیگر مسئولان باشگاه پرسپولیس که به این موارد اعتراض دارند، بر این عقیده هستند که چرا ابتدا این حکم قبل از ابلاغ به باشگاه پرسپولیس در رسانه‌ها مطرح شده است، در حالیکه هیچ توضیحی از باشگاه پرسپولیس در خصوص قبول یا رد این موارد خواسته نشده است.

کمیته انضباطی همچنین در بحث طلب 22 میلیون تومانی دایی در خصوص اعطای لباس به باشگاه پرسپولیس که توسط حبیب کاشانی مورد تائید قرار گرفته، به علت آنکه معامله فوتبالی نبوده، را قبول نکرده است.

این مسائل درحالی رخ می‌دهد که مدیران فعلی باشگاه پرسپولیس بسیاری از ‌بدهی‌های معوقه که مربوط به مدیریت‌های 2-3 سال پیش بوده، را پرداخت کرده است که بخشی از آن مربوط به مطالبات علی دایی و نگو وینگادا بوده است.

در این بین مطالبات وینگادا که نزدیک بر 300 هزار دلار بوده و شکایت آن باعث شده است باشگاه پرسپولیس با مشکلاتی مواجه شود، در حال پرداخت است. بخشی از این مطالبات که حدود 130 هزار دلار بوده، با تلاش‌های مسئولان باشگاه پرداخت شده و مابقی آن هم باید تا آخر ماه آپریل یعنی 15 روز دیگر به حساب این مربی واریز شود تا پرونده از سوی وینگادا به کمیته انضباطی فیفا ارجاع نشده و خطر محرومیت یا کسر امتیاز پرسپولیس را تهدید نکند.

مصطفی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه حکمی که فدراسیون فوتبال در خصوص شکایت علی دایی صادر کرد بدون استدلال حقوقی است، گفت: "باید با دعوت کمیته انضباطی طرفین در نشستی با حضور همدیگر شرکت کنند تا در خصوص میزان این بدهی بصورت دقیق بحث و تبادل نظر صورت گیرد."

مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس همچنین گفت: "از دیدگاه ما باشگاه پرسپولیس تنها 130 میلیون به علی دایی بدهکار است که مطمئنا در کمیته استیناف دوستان با درایت حقوقی بیشتری به این موضوع رسیدگی می‌کنند."

محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هیچگونه اظهار نظری در رسانه‌ها نداشته و سعی کرده در قبال این مسئله سکوت کند.