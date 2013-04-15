1565 روستا و 26 شهر لرستان واجد برگزاری انتخابات شوراها هستند

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امروز 26 فروردین تا اول اردیبهشت ماه سالجاری به مدت هفت روز، ثبت‌نام از داوطبان شوراهای شهر و روستا همزمان با سراسر کشور در استان لرستان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: داوطلبان چهارمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بایستی برای ثبت‌نام دارای شرایط مندرج در قانون شوراها باشند.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان با بیان اینکه از امروز کار ثبت نام کاندیداها در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها آغاز شده است، به شرایط مدرک تحصیلی داوطلبان اشاره کرد و گفت: در روستاهای زیر هزار و 500 نفر(200 خانوار) باید کاندیداها سواد خواندن و نوشتن داشته باشند و در روستاهای بالای 1500 نفر با مدرک دیپلم ثبت‌نام به عمل خواهد آمد.

شریعت نژاد ادامه داد: برای کاندیداهای شهرهای زیر 20 هزار نفر داشتن مدرک فوق دیپلم و شهرهای بالای 20 هزار نفر داشتن مدرک لیسانس برای ثبت‌نام کاندیداها الزامی است.

وی یادآور شد: همچنین به منظور تسهیل در امر ثبت نام، داوطلبان می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر "آی سی تی" روستایی و اخذ کد رهگیری برای تکمیل ثبت نام به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مراجعه کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان تصریح کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح هزار و 565 روستا و 26 شهر لرستان برگزار می شود.