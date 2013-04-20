حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از روز 26 فروردین کار ثبت‌نام از داوطلبان شوراهای شهر و روستا همزمان با سراسر کشور در استان لرستان آغاز شده و تا فردا یکم اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در این راستا ثبت نام از کاندیداها تا ساعت 20 شب طی امروز شنبه و فردا یکشنبه در فرمانداریها و بخشداریها انجام می شود.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان اظهار داشت: تاکنون سه هزار و 200 نفر در انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر استان لرستان ثبت نام کرده اند.

شریعت نژاد این آمار را تا پایان وقت اداری امروز شنبه اعلام کرد و بیان داشت: داوطلبان کار ثبت نام در انتخابات را به لحظات پایانی موکول نکنند.

وی یادآور شد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح هزار و 565 روستا و 26 شهر لرستان برگزار می شود.