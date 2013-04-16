حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این اداره کل در نظر دارد به منظور ساخت نمونه‌ای از توربین بادی محور عمودی که توسط دو مخترع به ثبت رسیده است، مخترعان و نخبگان را در این زمینه یاری رساند.

وی به توضیحاتی درباره این توربین بادی اشاره کرد و افزود: این توربین بادی محور عمودی که علاوه بر کمک به کاهش آلودگی هوا، قابلیت کاهش هزینه تولید برق را به میزان پنج برابر دارد، توسط نصرت‌الله بیات وابوالفضل دولتی ثبت و اختراع شده که در حال حاضر در مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید رهبری شهر کرج آماده مرحله مونتاژ است.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز با اشاره به شعار "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" سال جاری گفت: طراحی و ساخت این توربین بادی خود نمونه بارزی از تحقق حماسه اقتصادی است.

عزیزی در ادامه تصریح کرد: آموزش‌های فنی وحرفه ای یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در دستیابی به خودکفایی فنی کشور است و افرادی که فاقد مهارت‌ لازم هستند، می توانند به صورت رایگان از دوره‌های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای بهره مند شوند.

وی تاکید کرد: با توجه به تجهیزات و امکانات موجود در کارگاه‌های آموزشی آمادگی لازم برای حمایت از مخترعان و نخبگان مهارتی وجود دارد.