اختراع توربین بادی محور عمودی در البرز/ کاهش 5 برابری هزینه تولید برق

به گزارش خبرنگار مهر، تولید انرژِی ها نو و تجدید پذیر و پاک در جهان پر چالش کنونی نقش ویژه و حیاتی را ایفا می کند که این امر در رشد صنعت اقتصاد و تاثیر آن در معادلات قدرت و توان سیاسی در جهان تاثیر غیر قابل انکاری دارد.



دو مخترع البرزی با احساس مسئولیت ملی با سال ها تحقیق و تلاش شبانه روزی و صرف هزینه های سنگین اقتصادی موفق به طراحی و ساخت نوعی برق از انرژی پاک و پایدار شده اند که در نوع خود در جهان بی نظیر است.



این مهم در حالی محقق شده است که تولید برق پاک تجدید پذیر ارزان قیمت یکی از ضروری ترین و مهم ترین راهبردهای بخش انرژی در جهان به شمار می رود.



ایران به دلیل دارا بودن قابلیت های بالا برای بهره گیری از انرژی بادی شرایط بسیار مطلوبی را دارا است بنابراین رویکرد به انرژی های تجدید پذیر کاملاً ضروری به نظر می رسد.

کاهش 5 برابری هزینه تولید برق



مخترع البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این اختراع سبب کاهش هزینه تولید برق به طور محسوس و چشمگیر تقریباً بیشتر از 5 برابر ارزانتر خواهد شد، اظهار داشت: ساخت و نصب سریع و آسان و نگهداری با هزینه اندک که خود باعث کاهش هزینه برق تولیدی می شود.



ابوالفضل دولتی از افزایش راندمان 5 برابری تولید انرژی نسبت به اشکال مختلف توربین ها خبر داد و افزود: طراحی ساخت و تولید تکنولوژی کاملاً بومی و ایرانی است.



وی ادامه داد: این توربین قابلیت تولید توان در سرعت های باد کم و احتیاج نداشتن به یک کریدر بادی مشخص به طوری که باد از هر جهت که وزش داشته باشد توان تولید برق را دارد.



وی تصریح کرد: ساخت، نصب و حمل دستگاه به تمام نقاط کشور اعم از مناطق کوهستانی، دشت، کویر، سواحل و جزایر، نصب بر روی تمام شناورها از جمله کشتی ها و اقیانوس پیماها برای تامین برق مصرفی امکان پذیر است.



این مخترع البرزی گفت: پره ها در مقابل بادهای پرسرعت بدون از کار افتادن دستگاه مقاوم است و افزایش تولید بهره وری در کشور و کاهش هزینه تولید به سبب انرژی ارزان قیمت که منجر به رفاه عمومی نیز خواهد شد.

کاهش آلودگی هوا



وی با بیان اینکه عدم تخریب محیط زیست و کاهش آلودگی هوا از دیگر ویژگی هایی این اختراع است، اضافه کرد: بی نیازی از سرمایه گذاری هنگفت برای استحصال مواد سوخت فسیلی و صادرات آن به جای مصرف از دیگر ویژگی این توربین ها است.



دولتی ادامه داد: توان رقابتی مجموعه اقتصادی کشور از جمله بخش صنعت، کشاورزی و خدماتی با کاهش هزینه تولید افزایش پیدا می کند.



مخترع البرزی اظهار داشت: این اختراع توسعه توان صادرات اقتصادی و ارزآوری و ایجاد اشتغال فراگیر و امنیت پایدار را به دنبال دارد.



وی تصریح کرد: با توجه به گزارش سازمان انرژی های نو ایران (سانا) در سال 2007 میلادی بیش از 100 میلیارد دلار در بخش افزایش ظرفیت ها ساخت نیروگاه ها تحقیق و توسعه انرژی های نو در دنیا سرمایه گذاری شده است که دستاوردهای عظیم نصیب آنها شده است که تنها در بخش اشتغال زایی و ایجاد شغل این صنعت در اروپا با نصب یک مگاوات برق بادی برای 15 الی 19 نفر شغل ایجاد شده است.



دولتی ادامه داد: به طور مثال در سال 2000 هزار میلادی با دوبرابر شدن توربین های بادی در اروپا در حدود 8 هزار مگاوات برق تولید شده است که برای نیم میلیون نفر اشتغال زایی داشته است.



مخترع البرزی اظهار داشت: ما نیز می توانیم با عنایت مسئولان و با تفکر مدیریت طرح در اقتصاد زیر بنایی کشور در افقی بلندتر صادرات تکنولوژی و انرژی پاک در جهان سهمی جدی داشته باشیم.

با این اختراع شاهد تولید برق ارزان قیمت خواهیم بود



مخترع البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با این اختراع شاهد تولید برق ارزان قیمت خواهیم بود.



نصرت الله بیات افزود: هزینه تعمیر و نگهداری این توربین های بادی بسیار کم است و هزینه سرمایه گذار بعد از 20 ماه باز می گردد.



وی ادامه داد: میزان تولید انرژی در توربین بادی با قابلیت محور عمودی در مقایسه توربین های افقی بسیار بیشتر است.

این مخترع البرزی با اشاره به اینکه میزان تولید انرژی این توربین بر اساس سازه و ابعاد آن اضافه کرد: تقاضا ما این است که مجلس برای این اختراع بودجه و ردیف خاصی در نظر بگیرد و دولت حمایت کند.

ایران صادر کننده برق به تمام کشورهای دنیا خواهد بود



بیات تصریح کرد: تاکنون وارد کننده این سیستم با قیمت بالا بوده ایم و هم اکنون تحریم ها ما را با محدودیت واردات و فرسودگی دستگاه مواجه کرده است ولی با راه اندازی و تولید انبوه این دستگاه می توانیم برق ارزان قیمت تولید کنیم و حتی صادر کننده نیز باشیم.



وی با بیان اینکه توربین های محورعمود در دنیا دارای دو مشکل اساسی هستند، اضافه کرد: نخست محدودیت و مشکل آن اندازه و سایز ساخت آن در مقیاس های صنعتی و نیروگاهی است و دومین نیز اتلاف انرژی و بازوی مقاومت آن است ولی اختراع ما هیچ گونه اتلاف انرژی ندارد.

مخترع البرزی ادامه داد: توربین ها در هر مکانی قابل نصب است حتی مکان هایی که کمترین باد را دارند می توان این توربین ها را نصب و برق تولید کرد.

وی گفت: این توربین ها به دلیل ارتفاع پایین مشکلی در زمان رخ داد حواث طبیعی ایجاد نمی کند و در مناطق زلزله خیز هیچ خطری ندارد.



وعده وام سه میلیون تومانی بنیاد نخبگان



بیات اظهارداشت: آمریکا بودجه تحقیقاتی بالایی برای مخترعان خود در نظر می گیرد ولی بنیاد نخبگان استان البرز وعده وام سه میلیون تومانی می دهد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 200 میلیون تومان در این طرح هزینه شده است، افزود: در اجرای این اختراع از هیچ ارگانی وام و کمکی گرفته نشده است.



مخترع البرزی تصریح کرد: به دلیل این که این بحث ملی و فراملی است خواسته ما این است که توجه ویژه ای به این طرح شود.

وی با بیان اینکه این تکنولوژی در انحصار چند کشور صنعتی دنیا است، گفت: با این اختراع می توانیم این تکنولوژی را به کشورهای دیگر صادر کنیم و با راه اندازی چنین دستگاهی دیگر دستگاه های کشورهای صنعتی منسوخ خواهد شد.



بیات افزود: در حال حاضر به دنبال ثبت جهانی این اختراع هستیم که در این راستا نیازمند حمایت دولت هستیم.

اختراع توربین بادی با قابلیت محور عمودی در دنیا مشاهده نشده است

رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل سازمان انرژی های نو ایران در این خصوص گفت: طرح مذکور توسط دفتر تخصصی مربوطه این سازمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و اعلام شد که توربین مذور از نظر طراحی نوع پره نوآوری داشته و در دنیا مشاهده نشده است.

یوسف آرمودلی گفت: این طرح قابلیت تولید انبوه را دارد و همچنین قابلیت تولید توان در سرعت باد کم، قابلیت تولید بومی و قابلیت نصب آسان را نیز به همراه دارد.

اختراع توربین بادی با قابلیت محور عمودی در دنیا مشاهده نشده است

رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل سازمان انرژی های نو ایران در این خصوص گفت: طرح مذکور توسط دفتر تخصصی مربوطه این سازمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و اعلام شد که توربین مذور از نظر طراحی نوع پره نوآوری داشته و در دنیا مشاهده نشده است.

یوسف آرمودلی گفت: این طرح قابلیت تولید انبوه را دارد و همچنین قابلیت تولید توان در سرعت باد کم، قابلیت تولید بومی و قابلیت نصب آسان را نیز به همراه دارد.

گزارش: مهدی دهقان