۵۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ملی خلیج فارس ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مجموعه جشنواره های خلیج فارس برای سومین بار در کشور برگزار می شود که جشنواره داستان های کوتاه به این استان واگذار شده است.
کمالوندی اظهار داشت: پیش بینی می کنیم این جشنواره با استقبال خوب هنرمندان در این بخش روبرو شود.
وی افزود: جشنواره ملی خلیج فارس با عنوان "متیل" در دو بخش آزاد و خلیج فارس از هشت تا 9 اردیبهشت ماه 92 در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نقش رسانه ها در انعکاس اخبار این جشنواره را مهم عنوان کرد و گفت: از تمام رسانه های جمعی و گروهی استان تقاضای حضور پررنگ و هرچه بیشتر و انعکاس سریع اخبار این جشنواره را داریم تا برگ زرین دیگری به افتخارات این استان اضافه شود.
وی یادآور شد: "حسن بهرامی"، "احمد آرام" و "مجید قیصری" نیز به عنوان داوران بخش نهایی نخستین جشنواره ملی داستان کوتاه خلیج فارس انتخاب و معرفی شدند.
کمالوندی بیان داشت: این افراد از چهره های سرشناس و مطرح عرصه داستان نویسی کشور بوده و دهها جشنواره ملی و منطقه ای را داوری کرده اند.
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