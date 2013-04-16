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۲۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۷:۰۵

کمالوندی خبرداد:

۵۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ملی خلیج فارس ارسال شد

۵۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ملی خلیج فارس ارسال شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون بیش از۵۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ملی خلیج فارس با محوریت داستان‌ های کوتاه ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مجموعه جشنواره های خلیج‌ فارس برای سومین‌ بار در کشور برگزار می ‌شود که جشنواره داستان‌ های کوتاه به این استان واگذار شده است.

کمالوندی اظهار داشت: پیش‌ بینی می‌ کنیم این جشنواره با استقبال خوب هنرمندان در این بخش روبرو شود.

وی افزود: جشنواره ملی خلیج‌ فارس با عنوان "متیل" در دو بخش آزاد و خلیج‌ فارس از هشت تا 9 اردیبهشت‌ ماه 92 در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌ شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نقش رسانه‌ ها در انعکاس اخبار این جشنواره را مهم عنوان کرد و گفت: از تمام رسانه‌ های جمعی و گروهی استان تقاضای حضور پررنگ و هرچه بیشتر و انعکاس سریع اخبار این جشنواره را داریم تا برگ زرین دیگری به افتخارات این استان اضافه شود.

وی یادآور شد: "حسن بهرامی"، "احمد آرام" و "مجید قیصری" نیز  به عنوان داوران بخش نهایی نخستین جشنواره ملی داستان کوتاه خلیج فارس انتخاب و معرفی شدند.

کمالوندی  بیان داشت: این افراد از چهره های سرشناس و مطرح عرصه داستان نویسی کشور بوده و دهها جشنواره ملی و منطقه ای را داوری کرده اند.

کد مطلب 2033773

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