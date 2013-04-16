به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر با مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ظهر امروز ‌سه‌شنبه با حضور کفاشیان، محمدنبی، آیت‌اللهی، تاج و جمعی از اعضای هیات رئیسه و روسای کمیته‌های فدراسیون از جمله رئیس آکادمی ملی فوتبال، روابط عمومی، تدوین آئین‌‎نامه و مقررات و حراست و همچنین عزیزالله محمدی رئیس اتحادیه فوتبال برگزار شد.

در این نشست که محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل استقلال از غایبان سرشناس این نشست بودند و به جای آنها بهروز منتقمی قائم مقام باشگاه پرسپولیس و میرشاد ماجدی سرپرست استقلال در جلسه حاضر بودند، نمایندگان 15 باشگاه‌ لیگ برتری با امضای نامه‌ای خواستار 18 تیمی ماندن رقابتهای لیگ برتر شدند.

در پایان این جلسه ابتدا امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که با توجه به اینکه بیشتر مدیران باشگاه‌ها که در این نشست حضور داشتند، معتقد هستند لیگ برتر باید 18 تیمی بماند، نامه‌ای خطاب به فدراسیون فوتبال تنظیم و نظرات خود را در این خصوص به مسئولان اعلام کردیم.

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان با بیان اینکه سوال من از کارشناسان این است که اگر تیم ملی به جام جهانی صعود نکند، تکلیف فوتبال ایران با لیگ 16 تیمی چه می‌شود؟ خاطرنشان کرد: چرا باید با 16 تیمی کردن مسابقات لیگ برتر، فرصت را از 70 بازیکن برای نشان دادن استعدادها‌ی‌شان بگیریم. بهتر است در این شرایط لیگ 18 تیمی برگزار شود.

علیرضا رحیمی هم در این خصوص اظهار داشت: اگر قرار باشد ضوابط و قوانین فوتبال حرفه‌ای را در نظر بگیریم، هیچ باشگاهی در ایران نباید در لیگ بازی کند اما وقتی به شهری مانند دورود سفر می‌کنیم و تماشاگران و هوادارانی این شهرها که اکثرا نوجوانان 15-16 ساله هستند، را می‌بینیم، متوجه می‌شویم سرگرمی جوانان ما تیم‌های فوتبال است. پس نباید این سرگرمی را از آنها بگیریم، بنابراین هر چه تیم‌های لیگ برتر بیشتر باشد، بهتر است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان با طرح این پرسش که کدام باشگاه ما حرفه‌ای است؟، تاکید کرد: مطمئن باشید اگر برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات دقیق باشد، مشکلی پیش نمی‌آید. مشکل بزرگ تعطیلی زیاد لیگ به خاطر دیدارها و تمرینات تیم ملی است. اگر به خاطر تیم ملی تنها 4-5 روز بازی‌ها را تعطیل کنیم، مشکلات برگزاری لیگ کمتر می‌شود.

علی قرایی با تاکید بر اینکه بهتر است لیگ سیزدهم با 18 تیم برگزاری شود، تاکید کرد: باشگاه‌ها پیشنهاد خود را مطرح کردند و قرار شد هیات رییسه سازمان لیگ این موضوع را بررسی کند.

قائم مقام باشگاه گهر ادامه داد: اگر هیات رئیسه سازمان لیگ با این موضوع موافقت کند، باشگاه گهر پیشنهاد می‌دهد چهار تیم قعر جدول با هم بصورت دوره‌ایب بازی کنند تا تیم‌های سقوط کننده از میان آنها مشخص شود. در اینصورت حقی از هیچ تیمی ضایع نمی‌شود.

البته میرشاد ماجدی نظر متفاوتی با دیگر مسئولان باشگاه‌ها داشت. وی با بیان اینکه در آغاز لیگ دوازدهم مسئولان تصمیم گرفتند 4/5 تیم به لیگ دسته یک سقوط کنند و در نهایت لیگ سیزدهم با 16 تیم برگزار شود، افزود:به نظر بنده این قانون که در ابتدای فصل مصوب شد، باید اجرا شود. اگر امروز بخواهیم آن را تغییر دهیم، باید کلمه حرفه‌ای را از فوتبال ایران برداریم، هرچند فوتبال ایران تنها اسم حرفه‌ای را یدک می‌کشد.

نشست مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر با مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در حالی برگزار شد که بسیاری از مسئولان و مدیران باشگاه‌ها در پایان این نشست حاضر به گفتگو با خبرنگارانی که از ساعت 10 صبح پشت در منتظر خروج آنها بودند، نشدند.