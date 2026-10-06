محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان قم اظهار کرد: از امروز سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی از شمال‌غرب کشور، آسمان قم در برخی ساعات شاهد افزایش ابر و وزش باد خواهد بود و در ارتفاعات احتمال رگبار باران پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: وزش باد در امروز سه‌شنبه از سمت غرب خواهد بود و سرعت آن به ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و در برخی ساعات نیز غبار محلی در استان شکل می‌گیرد.



ترابیان با بیان اینکه دمای هوای قم در روز سه‌شنبه بین ۱۸ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود، ادامه داد: در ارتفاعات استان افزایش سرعت باد و احتمال رگبار باران وجود دارد.



رگبارهای پاییزی در ارتفاعات قم



کارشناس هواشناسی قم گفت: فعالیت سامانه بارشی در روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود و ارتفاعات استان نیز با افزایش سرعت باد و احتمال رگبار باران مواجه خواهند بود.



وی اضافه کرد: سرعت باد روز چهارشنبه به ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و جهت وزش آن غربی خواهد بود.



ترابیان دمای هوای شهر قم در روز چهارشنبه را ۱۹ تا ۳۳ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد و گفت: روند افزایش تدریجی دما که از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.



وی همچنین با اشاره به وضعیت روزهای پایانی هفته بیان کرد: در روزهای پنج‌شنبه و جمعه نیز در ساعات پایانی روز و ابتدای شب افزایش ابر و وزش باد ادامه دارد و در ارتفاعات بارش‌های رگباری رخ خواهد داد که شدت این شرایط در روز جمعه کمتر خواهد بود.