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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

هوای قم در روزهای پایانی هفته بارانی می‌شود

هوای قم در روزهای پایانی هفته بارانی می‌شود

قم- کارشناس هواشناسی قم از افزایش ابر، وزش باد و وقوع رگبارهای پراکنده در ارتفاعات استان از سه‌شنبه خبر داد و گفت: این شرایط در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه شدت بیشتری خواهد داشت.

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان قم اظهار کرد: از امروز سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی از شمال‌غرب کشور، آسمان قم در برخی ساعات شاهد افزایش ابر و وزش باد خواهد بود و در ارتفاعات احتمال رگبار باران پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: وزش باد در امروز سه‌شنبه از سمت غرب خواهد بود و سرعت آن به ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و در برخی ساعات نیز غبار محلی در استان شکل می‌گیرد.

ترابیان با بیان اینکه دمای هوای قم در روز سه‌شنبه بین ۱۸ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود، ادامه داد: در ارتفاعات استان افزایش سرعت باد و احتمال رگبار باران وجود دارد.

رگبارهای پاییزی در ارتفاعات قم

کارشناس هواشناسی قم گفت: فعالیت سامانه بارشی در روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود و ارتفاعات استان نیز با افزایش سرعت باد و احتمال رگبار باران مواجه خواهند بود.

وی اضافه کرد: سرعت باد روز چهارشنبه به ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و جهت وزش آن غربی خواهد بود.

ترابیان دمای هوای شهر قم در روز چهارشنبه را ۱۹ تا ۳۳ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد و گفت: روند افزایش تدریجی دما که از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به وضعیت روزهای پایانی هفته بیان کرد: در روزهای پنج‌شنبه و جمعه نیز در ساعات پایانی روز و ابتدای شب افزایش ابر و وزش باد ادامه دارد و در ارتفاعات بارش‌های رگباری رخ خواهد داد که شدت این شرایط در روز جمعه کمتر خواهد بود.

کد مطلب 6969420

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