وصول 60 میلیارد تومان مازاد درآمد در مازندران طی سال 91

محمود شعبان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته 60 میلیاردتومان مازاد درآمد در مازندران تحقق یافته که صرف هزینه های عمرانی، ترمیم کسری پرداخت هزینه های حقوق و سایر اعتبارات دستگاههای اجرایی استان می شود.

وی افزود: مصوب درآمدهای عمومی استان در سال 91 بالغ بر 49 هزار میلیون ریال بوده که 43 هزار میلیون ریال درامدهای مالیاتی و مابقی سایر درآمدها را شامل می شود.

شعبان زاده گفت: عملکرد درآمدهای عمومی استان و سایر درآمدها در سال 91 مبلغی حدود 554 میلیاردتومان بوده که نسبت به قانون بودجه سال 91 معادل 112 درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال 90 معادل 41.8 درصد افزایش رانشان می دهد.

وی افزود: از این میزان درآمدهای وصول شده در استان مبلغ 464 میلیارد تومان درآمد مالیاتی و90 میلیارد تومان سایر درآمدها بوده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران اظهار داشت: وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم از مالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم درسال 91 به مبلغ 464 میلیارد تومان بوده که نسبت به قانون بودجه 107.5 درصد تحقق داشته و نسبت به مدت مشابه سال 90 معادل 41.4 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: در سال 91 مبلغ 60 میلیارد تومان مازاد درآمد در مازندران تحقق یافته که صرف هزینه های عمرانی، ترمیم کسری پرداخت هزینه های حقوق و سایر اعتبارات دستگاههای اجرایی استان می شود.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.