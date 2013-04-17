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۲۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۴۸

شعبان زاده خبر داد:

وصول 60 میلیارد تومان مازاد درآمد در مازندران طی سال 91

وصول 60 میلیارد تومان مازاد درآمد در مازندران طی سال 91

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد درآمد مازندران گفت: بالغ بر 60 میلیارد تومان مازاد درآمد در استان طی سال 91 وصول شده است.

محمود شعبان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته 60 میلیاردتومان مازاد درآمد در مازندران تحقق یافته که صرف هزینه های عمرانی، ترمیم کسری پرداخت هزینه های حقوق و سایر اعتبارات دستگاههای اجرایی استان می شود.

وی افزود: مصوب درآمدهای عمومی استان در سال 91 بالغ بر 49 هزار میلیون ریال بوده که 43 هزار میلیون ریال درامدهای مالیاتی و مابقی سایر درآمدها را شامل می شود.

شعبان زاده گفت: عملکرد درآمدهای عمومی استان و سایر درآمدها در سال 91 مبلغی حدود 554 میلیاردتومان بوده که نسبت به قانون بودجه سال 91 معادل 112 درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال 90 معادل 41.8  درصد افزایش رانشان می دهد.

وی افزود: از این میزان درآمدهای وصول شده در استان مبلغ 464 میلیارد تومان درآمد مالیاتی و90 میلیارد تومان سایر درآمدها بوده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران اظهار داشت: وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم از مالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم درسال 91 به مبلغ 464 میلیارد تومان بوده که نسبت به قانون بودجه 107.5 درصد تحقق داشته و نسبت به مدت مشابه سال 90 معادل 41.4 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: در سال 91 مبلغ 60 میلیارد تومان مازاد درآمد در  مازندران تحقق یافته که صرف هزینه های عمرانی، ترمیم کسری پرداخت هزینه های حقوق و سایر اعتبارات دستگاههای اجرایی استان می شود.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

 

 

 

کد مطلب 2034326

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