وصول هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر یکشنبه در جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی استان گفت: ساختار درآمدهای استان امسال بر اساس قانون بودجه، سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی پیشبینی شده و به نحوی برنامهریزی شده که ۹۵ درصد از محل درآمدهای مالیاتی و پنج درصد نیز از محل سایر درآمدهای دستگاههای اجرایی تأمین شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در بررسی عملکرد شش ماهه، از این میزان، هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان وصول شده که از این رقم، هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان سهم درآمدهای مالیاتی و مابقی حدود ۸۹ میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدها بوده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: اگرچه استان از لحاظ درصد تحقق درآمدها در رتبه پنجم کشور قرار دارد، اما با توجه به مسائل موجود و تأثیر مستقیم تحقق درآمدها در فرآیند توسعه استان، این میزان به هیچ عنوان کافی نیست.
تلاش برای وصول ۶ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی
وی با تاکید بر لزوم تلاش بیشتر برای تحقق رقم پیشبینی شده، اظهار داشت: تلاش شود تا درآمد وصولی سالانه ما به حدود ۶ هزار میلیارد تومان برسد، یعنی برای دو برابر رقم مصوب، هدف گذاری کنیم که برای دستیابی به این هدف، تشکیل جلسات مستمر کارشناسی و برگزاری حداقل جلسات ماهانه ستاد درآمدها ضروری است.
رحمانی با بیان اینکه تصمیمات اتخاذ شده در جلسه نیز میتواند در تحقق این هدفگذاری مؤثر باشد، در تبیین اهمیت حیاتی درآمدها برای توسعه استان، تاکید کرد: نقش درآمدها در فرآیند توسعه استان از چند جهت حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: تخصیص اعتبارات عمرانی که به استان داده میشود، تا حدی منوط به تحقق مازاد درآمدهاست، در شرایط کنونی محدودیت اعتبارات، استانهایی که مازاد درآمد بیشتری داشته باشند، علاوه بر سقف متوسط، سهم قابل توجهی اضافه نیز دریافت میکنند.
رحمانی با اشاره به افزایش اعتبارات و بودجه عمرانی مصوب استانها، ابراز کرد: هرچه درآمدهای بیشتری وصول کنیم، پایه بودجه استان افزایش یافته و متناسب با آن، اعتبارات مصوب نیز بیشتر خواهد شد. به ویژه اینکه از امسال، نظام درآمد_هزینه توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور در حال پیگیری است که در آن، پایه اصلی، درآمدهای وصولی است.
بودجه استان ربط به وصول درآمدهای مالیاتی دارد
وی با بیان اینکه هرچه در کسب درآمدها بیشتر موفق باشیم، سهم بودجهای استان نیز افزایش خواهد یافت، افزود: تمامی اعضای اصلی و دستگاههای اجرایی عضو کمیته درآمد باید این موضوع را مدنظر قرار داده و در این مسیر تلاش کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به راهکارهای افزایش درآمد، به ویژه از سوی سازمان امور مالیاتی که مسئول ۹۵ درصد درآمدهای استان است، افزود: در این سازمان باید به سراغ شناسایی ظرفیتهای جدید درآمدی برویم، ظرفیتهای موجود، عمدتاً واحدهای تولیدی هستند که در شرایط کنونی باید از آنها حمایت شود، یا بخش بازار که نباید تحت فشار بیش از حد قرار گیرد بنابراین تمرکز بر شناسایی ظرفیتهای جدید باشد که قطعاً میتواند گشایشی در این زمینه ایجاد کند.
وی تصریح کرد: راهکارهای فرار مالیاتی باید به طور دقیق احصاء، پیگیری و از آنها جلوگیری شود. در کنار این موارد، انتقال حسابهای شرکتهای بزرگ مستقر در استان و همچنین فروشگاههای بزرگ، به نحوی که هم حسابهای آنها و هم مالیاتشان به خزانه استان واریز شود، هم درآمد استان افزایش مییابد و هم انتقال حسابها باعث افزایش سپردههای استان شده و نقش سیستم بانکی در اعطای تسهیلات برای تکمیل واحدهای تولیدی و حل مشکلات تولید را پررنگتر میکند.
رحمانی با اشاره به پیگیریهای سال گذشته در این زمینه، تاکید کرد: این موضوعی است که باید بر روی آن متمرکز شویم، بر اساس مکاتبات انجام شده توسط دبیرخانه، از تعدادی از شرکتها که هنوز حسابهای خود را منتقل نکردند دعوت شود تا در کارگروه تسهیل حاضر شده و گزارش دهند.
وی بیان کرد: اگر موانع این شرکتها در سطح استان است، برای رفع آن کمک کنیم و اگر در سطح ملی باشد جلسات لازم در آن سطح برگزار شود تا بتوانیم پایههای درآمدی و مالیاتی استان و همچنین پایههای سپردههای سیستم بانکی را با این اقدام افزایش دهیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: انتظار میرود به طور جدی بر روی پیگیری مصوبات، به ویژه رفع موانع وصول درآمدها و شناسایی ظرفیتهای درآمدی جدید کار کنند و در جلسات، گزارش و راهکار ارائه دهند تا به رقم ۶ هزار میلیارد تومانی پایان سال برسیم.
